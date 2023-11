La chambre se trouvait dans une maison utilisée comme base terroriste dans la bande de Gaza

Le président d’Israël, Isaac Herzog, a révélé dimanche dans une interview à la BBC, que les forces israéliennes ont trouvé dans une chambre d'enfants d'une maison civile utilisée comme base terroriste du Hamas dans la bande de Gaza, un exemplaire du célèbre livre d'Hitler, "Mein Kampf", traduit en arabe. Ce livre expose la doctrine du tyran nazi. Il a été trouvé parmi les effets personnels de l'un des terroristes, et l'examen du livre a révélé des marques et des soulignements à côté des notes manuscrites, indiquant une étude approfondie de la vie d'Hitler, de son idéologie antisémite.

Israeli Presidency Spokesperson L'exemplaire de "Mein Kampf" d'Adolf Hitler découvert à Gaza

Dans son interview, le président de l'État a rappelé que 'Mein Kampf', est le livre qui a conduit à l'Holocauste et à la Seconde Guerre mondiale. « Ce livre a été trouvé il y a quelques jours dans le nord de Gaza. Dans une chambre d'enfants, qui est devenue une base utilisée pour les activités terroristes du Hamas. Le terroriste a écrit des notes, marqué les chapitres, et a étudié l'idéologie d'Adolf Hitler, caractérisée par la haine envers les Juifs, l'incitation à leur meurtre, ainsi qu'à leur persécution et extermination brutales. Cette idéologie reflète la véritable nature du conflit auquel nous sommes confrontés.

Isaac Herzog a également abordé les allégations du Hamas selon lesquelles l'hôpital Shifa aurait été bombardé par Tsahal "Le Hamas ment et fournit des informations erronées. L'hôpital Shifa dispose de l'électricité et fonctionne normalement ; nous sommes en contact avec les responsables de l'établissement. Nous n'avons pas envahi l'hôpital Shifa, qui, malheureusement, abrite une immense base terroriste en dessous. Le quartier général et tout le personnel d'activités du Hamas et de Daesh sont situés juste en dessous de Shifa. Quelle est notre alternative ? Laisser les choses en l'état et revivre la même situation dans quelques années ? Vous nous direz alors que notre réponse n'est pas proportionnelle, et nos citoyens seront à nouveau tués. Ainsi, nous exhortons tous les civils non impliqués à se déplacer vers un autre hôpital à proximité, une démarche que nous coordonnons avec beaucoup de précaution avec toutes les forces autour de l'endroit. C'est le Hamas qui les empêche de partir."