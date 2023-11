Le président français a affirmé qu'il n'attribue pas à Israël la responsabilité d'avoir intentionnellement causé du tort à des civils innocents

Le président français Emmanuel Macron a appelé dimanche son homologue israélien Isaac Herzog pour clarifier ses propos tenus lors d'une interview sur le réseau BBC vendredi dernier, qui ont causé un tollé en Israël et dans le monde. Selon un communiqué de la présidence israélienne, qui a rapporté le contenu de la discussion, le président Macron a clairement indiqué qu'il n'attribue pas à Israël la responsabilité d'avoir intentionnellement causé du tort à des civils innocents dans la campagne qu'il mène contre l'organisation terroriste Hamas.

CHRISTOPHE ENA / POOL / AFP Le président français Emmanuel Macron rencontre le président israélien Isaac Herzog à Jérusalem, le 24 octobre 2023

Emmanuel Macron a également souligné qu'il soutient sans équivoque le droit et le devoir d'Israël à l'autodéfense, et que son soutien total à la guerre d'Israël contre le Hamas ne souffre d'aucune ambigüité. Selon lui, les propos qui lui ont été attribués dans l'interview concernaient la question humanitaire qui est importante pour lui et pour de nombreux pays. Il a ajouté qu'il est important de trouver des solutions humanitaires pour les citoyens de Gaza. Il a par ailleurs réitéré auprès de Herzog son engagement pour la libération rapide des otages et a déclaré qu'il s'engage constamment à cela.

Le dirigeant israélien lui a répondu que ses propos tels que rapportés durant le week-end avaient causé beaucoup de douleur et de colère en Israël et qu'il est bon qu'Emmanuel Macron ait clarifié ses propos déjà hier soir et aujourd'hui dans diverses publications et maintenant dans une conversation directe. Selon le communiqué, Isaac Herzog a réitéré que le fait qu'Israël et Tsahal agissent de manière humanitaire, conformément au droit international et prennent, diverses mesures pour éviter autant que possible de nuire aux civils non impliqués. Le président israélien a également souligné que la pleine responsabilité de nuire à des innocents dans la bande de Gaza, souvent de manière très active, incombait à l'organisation terroriste Hamas.