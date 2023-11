Tensions à leur maximum au Cap entre manifestants pro-Israël et propalestiniens

Les forces de l'ordre sont intervenues avec un canon à eau et ont lancé des grenades assourdissantes pour disperser les manifestants

Grenades assourdissantes et canons à eau: la police est intervenue dimanche au Cap pour calmer des heurts entre manifestants pro-Israël et d'autres propalestiniens réclamant un cessez-le-feu à Gaza, premier incident de ce type en Afrique du Sud depuis le 7 octobre.

Une prière pour Israël et les otages du Hamas retenus à Gaza devait être organisée en début d'après-midi dans un quartier aisé du Cap, au bord de l'Atlantique, lieu de promenade familial le dimanche. Mais plusieurs centaines de manifestants propalestiniens se sont invités à cet événement, au lendemain d'une manifestation propalestinienne qui a rassemblé des milliers de personnes dans les rues de la ville portuaire et touristique, selon des journalistes de l'AFP sur place.

Dimanche ces manifestants propalestiniens portant des keffiehs et brandissant des drapeaux palestiniens ont chassé les partisans de la prière pour Israël, déchiré leurs pancartes et ont occupé l'espace, a constaté l'AFP. Les forces de l'ordre sont intervenues avec un canon à eau et ont lancé des grenades assourdissantes pour disperser les manifestants, puis ont mis en place un barrage de policiers.

De nombreuses manifestations soutenant chacun des deux camps ont été organisées depuis des semaines dans les grandes villes d'Afrique du Sud où le parti au pouvoir, l'ANC, est un fervent défenseur de la cause palestinienne depuis des décennies.

Mais le pays compte aussi la plus importante communauté juive d'Afrique subsaharienne, dont une frange a organisé veillées et manifestations pour soutenir Israël. Une autre frange plus discrète de cette communauté, très marquée à gauche et qui a activement participé aux combats contre l'apartheid, manifeste le plus souvent du côté de la cause palestinienne, a constaté l'AFP.