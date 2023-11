Paris : début de la grande marche contre l'antisémitisme

"Pour la République, contre l'antisémitisme": c'est derrière cette banderole que les présidents des deux chambres marchent dans le cortège

Une grande marche "pour la République, contre l'antisémitisme" a débuté dimanche à Paris, en réponse à l'explosion du nombre d'actes hostiles aux Juifs depuis les massacres du Hamas en Israël le 7 octobre et la riposte militaire qui a suivi à Gaza.

"Une France où nos concitoyens juifs ont peur n'est pas la France". Le chef de l'Etat, Emmanuel Macron, a donné le ton de cette marche civique tenue à l'appel des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher. S'il ne prendra pas part à cette marche, le président français a affirmé samedi qu'il y serait "par la pensée", déplorant "beaucoup de confusion" et de "récupération" politiques.

"Pour la République, contre l'antisémitisme": c'est derrière cette banderole que les présidents des deux chambres marchent dans le cortège, qui relie l'Assemblée au Sénat, ainsi que la Première ministre Elisabeth Borne, dont le père de confession juive a été déporté, les ex-présidents François Hollande et Nicolas Sarkozy et d'anciens chefs de gouvernement.

"Les polémiques ne doivent pas salir cette initiative inédite", a déclaré en tête de cortège Yaël Braun-Pivet, en référence notamment à la présence de responsables de partis d'extrême droite, dont Marine Le Pen du Rassemblement national (RN) et Eric Zemmour de Reconquête.

"Nous sommes exactement là où nous devons être", rétorqué Marine Le Pen. Un groupe de militants d'une organisation juive de gauche, Golem, a brièvement essayé de s'opposer à sa participation, avant d'être contenu par la police. Une partie de la gauche radicale française a annoncé qu'elle boycotterait l'événement en raison de la présence de l'extrême droite.

A la veille de la marche, Emmanuel Macron a déploré "l'insupportable résurgence d'un antisémitisme débridé" dans une lettre aux Français publié par le quotidien Le Parisien. "Qu'il soit religieux, social, identitaire ou racial, l'antisémitisme est toujours tel que le présentait Émile Zola: odieux", a-t-il écrit, appelant à l'unité de la France "derrière ses valeurs, son universalisme". "Cette lutte contre l'antisémitisme ne doit jamais nous diviser", a-t-il insisté.

Mais la marche et les manifestations en province sont loin de refléter une union nationale. Leur préparation a donné lieu à une féroce bataille politique sur la présence dans le défilé de l'extrême droite.

Yoel Hannoun Manifestation contre l'antisémitisme à Marseille

La participation du RN de Marine Le Pen, "un parti politique créé par les héritiers de Vichy", ce n'est "pas de l'unité mais de l'indécence", a ainsi jugé le porte-parole du gouvernement Olivier Véran dans Le Parisien en référence au régime de collaboration avec les nazis du maréchal Pétain.

"Est-ce si difficile de faire une pause devant le sujet qui doit nous réunir?", a répliqué la cheffe de file des députés RN, Marine Le Pen, dans un entretien au Journal du dimanche où elle affirme qu'il "ne peut exister en matière d'antisémitisme aucune ambiguïté".

La France insoumise (LFI, gauche radicale) de Jean-Luc Mélenchon, accusé d'ambiguïtés sur l'antisémitisme, ne participe pas de son côté à la manifestation du fait de la présence du RN, même si des Insoumis doivent se ranger derrière d'autres initiatives dimanche.