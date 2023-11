7 octobre : Netanyahou réaffirme que l'heure n'est pas à la reconnaissance de ses responsabilités

"Je répondrai aux questions difficiles et j'ai déjà dit que tout serait mis sur table, mais après la guerre"

Dans une interview donnée ce dimanche à la chaîne américaine CNN, Benjamin Netanyahou s'en est pris à tous ceux qui le pressent de prendre ses responsabilités après les attaques du 7 octobre. "Est-ce que les gens ont demandé au président Roosevelt après Pearl Harbor, ou à George Bush après le 11-Septembre, d'assumer leur responsabilité ?", a interrogé le Premier ministre israélien.

"Je répondrai aux questions difficiles et j'ai déjà dit que tout serait mis sur table, mais après la guerre. Pour l'heure, la chose la plus importante est d'unir le pays afin d'atteindre nos objectifs : remporter la victoire, détruire le Hamas, ramener les otages et faire en sorte que cette menace ne revienne pas. Nous aurons du temps pour répondre à toutes les questions le our venu", a-t-il dit.

Alors que plusieurs ministres, ainsi que le chef du renseignement intérieur et le chef d'état-major de Tsahal, ont assumé leur responsabilité dans l'échec sécuritaire retentissant du 7 octobre - certains ayant même déjà remis leur lettre de démission-, le Premier ministre s'est jusqu'ici contenté de dire qu'il répondrait à toutes les questions qui lui seraient posées au moment opportun.