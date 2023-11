"Nous avons failli à notre mission de protection des habitants du sud", déclare le chef de Tsahal

"L'ensemble de Tsahal et moi-même sommes concentrés sur un seul objectif : vaincre le Hamas"

Le chef d'état-major de Tsahal a une nouvelle fois reconnu l'échec de l'armée à empêcher les massacres du 7 octobre, alors qu'il rencontrait ce dimanche les dirigeants des autorités locales d'Ashkelon et du pourtour de la bande de Gaza. "Nous avons failli à notre mission de protection des habitants du sud du pays. Nous nous souviendrons de ce qui s'est passé, nous nous battrons et nous ne permettrons pas qu'un tel incident se reproduise", a déclaré Herzi Halevi.

"Grâce à la résilience des habitants et à leur courage, nous continuerons à nous battre pour restaurer la sécurité et permettre un retour des résidents dans leurs villes et villages. L'ensemble de Tsahal et moi-même sommes concentrés sur un seul objectif : vaincre le Hamas", a-t-il conclu.