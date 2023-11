7 octobre : les terroristes avaient reçu l'ordre de mener des attaques jusqu'en Cisjordanie

"Les terroristes du Hamas avaient pour objectif de déclencher une guerre avec Israël"

Le Hamas envisageait de mener des attaques jusqu'en Cisjordanie le 7 octobre, selon le Washington Post qui s'appuie sur de nouveaux documents, parmi ceux collectés par les services israéliens.

Selon ces derniers, certains terroristes disposaient d'équipements, de nourriture et de munitions en quantité suffisante pour plusieurs jours. Ils avaient reçu pour instruction, si la première vague d'attaques réussissait, de continuer à pénétrer plus profondément en territoire israélien et même jusqu'en Cisjordanie, afin non seulement de déclencher une guerre avec l'Etat hébreu, mais aussi porter un coup symbolique à l'Autorité palestinienne.

Les documents auxquels ont été exposés un certain nombre de hauts responsables sécuritaires de quatre pays différents d'Occident et du Moyen-Orient, révèlent ainsi l'intention du Hamas de lancer une attaque terroriste d'une ampleur historique, dans l'objectif de provoquer une riposte d'envergure de la part d'Israël et, par ricochet, une déflagration régionale.

Les commandos du Hamas ont réussi à pénétrer jusqu'à Ofakim, une ville israélienne située à environ 24 kilomètres de la bande de Gaza, située à peu près à mi-distance entre celle-ci et et la Cisjordanie.

Le Hamas a méticuleusement planifié le massacre de civils israéliens à une échelle susceptible d'inciter le gouvernement israélien à envoyer des troupes à Gaza, ont indiqué des analystes. Leur objectif : relancer une nouvelle vague de résistance palestinienne violente dans la région et saborder les efforts de normalisation des relations entre Israël et les États arabes, selon des responsables du renseignement et des experts de la lutte contre le terrorisme, actuels et anciens.

Les dirigeants du Hamas ont par ailleurs fait savoir dans les médias qu'ils considéraient la mort de civils gazaouis dans la riposte israélienne comme "un mal nécessaire". "Devrons-nous payer un prix ? Oui, et nous sommes prêts à le payer", a déclaré Ghazi Hamad, membre du bureau politique du Hamas, à la télévision LCBI de Beyrouth, dans une interview diffusée le 24 octobre. "Nous sommes appelés 'une nation de martyrs' et nous sommes fiers de sacrifier des martyrs."

"Ils étaient très lucides quant à ce qui arriverait à Gaza le lendemain", a confirmé un haut responsable militaire israélien ayant accès à des renseignements sensibles, notamment des interrogatoires de terroristes du Hamas et des communications interceptées. "Ils voulaient acheter leur place dans l’histoire – une place dans l’histoire du jihad – au détriment de la vie de nombreuses personnes à Gaza."