France : le monde de la culture appelle à une "marche silencieuse" dimanche à Paris en soutien à l'arrêt des combats à Gaza

Quelque 500 personnalités de la culture, dont Isabelle Adjani, Sami Bouajila et Claude Lelouch, ont appelé lundi à une "marche silencieuse, solidaire, humaniste et pacifique", dimanche à Paris, et souhaité que "cesse immédiatement" la "guerre fratricide" entre Palestiniens et Israéliens. "Nous organisons une marche silencieuse, solidaire, humaniste et pacifique qui s'ouvrira avec une seule longue banderole blanche. Pas de revendication politique, ni de slogan. Drapeaux blancs, mouchoirs blancs sont les bienvenus", écrit dans un communiqué un collectif dénommé "Une autre voix", présidé par l'actrice Lubna Azabal.

LOIC VENANCE (AFP/Archives) L'actrice Isabelle Adjani au festival de Cannes, le 8 mai 2018

Ce défilé doit partir de l'Institut du monde arabe vers le Musée d'art et d'Histoire du judaïsme pour aller vers les Arts et métiers.