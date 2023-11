Israël : Gantz estime que ce n'est pas le moment de remplacer Netanyahou

L'ancien chef de l'armée a toutefois affirmé qu'après la guerre, viendra le temps d'établir les responsabilités de l'échec sécuritaire du 7 octobre

Le chef du parti Unité nationale, Benny Gantz, s'est exprimé contre les appels émanant de divers secteurs politiques à remplacer le Premier ministre Benjamin Netanyahou, a rapporté lundi matin la radio publique Kan Reshet Bet. Gantz, qui occupe également un poste de ministre au sein du cabinet de guerre, a partagé en privé que, dans le contexte actuel de conflit, il ne considère pas opportun de changer de Premier ministre. Il a réitéré cette opinion à plusieurs occasions récemment.

Marc Israel Sellem/POOL Benjamin Netanyahou, Yoav Galant et Benny Gantz tiennent une conférence de presse commune au ministère de la Défense, à Tel Aviv, le 11 novembre 2023.

Des sources proches de Gantz ont qualifié les discussions actuelles sur un éventuel remplacement du Premier ministre en ces temps de "pure fantaisie". Gantz a toutefois récemment indiqué qu'après la guerre, arrivera le moment de mener des enquêtes, manifester et établir les responsabilités de l'échec sécuritaire du 7 octobre.

Après des mois de divisions, Benjamin Netanyahou et son rival Benny Gantz avaient annoncé le 10 octobre "la mise en place d'un gouvernement d'urgence et d'un cabinet de guerre" pour la durée du conflit avec le Hamas. Le cabinet de guerre est composé des deux hommes et du ministre de la Défense, Yoav Gallant.

M. Gantz, ancien chef de l'armée, notamment durant la guerre de 50 jours à Gaza contre le Hamas en 2014, a été ministre de la Défense entre 2020 et 2022.