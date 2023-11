"La bande de Gaza fait partie intégrante de l'État de Palestine" (porte-parole de Mahmoud Abbas)

"La stabilité ne sera assurée qu'avec la création d'un État palestinien dans les frontières de 1967 incluant la Cisjordanie, Jérusalem-Est et Gaza"

Le porte-parole de la présidence de l'Autorité palestinienne (AP) et vice-Premier ministre, Nabil Abu Rudeineh, a déclaré dimanche dans un communiqué que la bande de Gaza faisait partie intégrante de "l'État de Palestine", sous la responsabilité de l’AP. La poursuite de l'"occupation" en Cisjordanie et à Jérusalem-Est n'apportera la sécurité à personne, a-t-il estimé, jugeant que les tentatives israéliennes visant à séparer la Cisjordanie de la bande de Gaza étaient vouées à l’échec.

"Israël doit mettre fin à l'agression qu'il mène contre notre peuple dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, et l'administration américaine doit agir immédiatement pour mettre fin à la guerre d'extermination qu'Israël mène dans la bande de Gaza", a-t-il martelé. "La sécurité et la stabilité dans la région et dans le monde ne seront assurées qu'avec la fin de l'occupation israélienne et la création d'un État palestinien indépendant dans les frontières de 1967, qui incluront la Cisjordanie, Jérusalem-Est et la bande de Gaza", a-t-il ajouté.

AP Photo/Craig Ruttle Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas

Selon Nabil Abu Rudeineh, "la fin de l'occupation est ce qui apportera la sécurité et la stabilité", considérant que les efforts internationaux seront vains tant que l'"occupation" de la Cisjordanie, de Gaza et de Jérusalem-Est subsistera. "La fin de l'occupation est la seule solution pour rétablir la stabilité et empêcher que la situation n’explose dans toute la région", a-t-il répété.