"On a frappé à ma porte et lorsque j'ai ouvert, ils se tenaient là, juste devant moi, avec leurs bandeaux verts autour de la tête"

Des rescapés de la Shoah vivant dans les localités proches de Gaza ont de nouveau frôlé la mort lors des attaques du 7 octobre perpétrées par les terroristes du Hamas. Certains d’entre eux ont raconté ce qu’ils ont vécu lors de cette journée sanglante et dans quel état d’esprit ils se trouvent, plus d’un mois après la tragédie. Ruth Haran, habitante du Kibboutz Beeri, avait l'âge de son arrière-petite-fille, Yaël, enlevée par les terroristes du Hamas, lorsqu'elle est arrivée en Israël après la Shoah. Six autres membres de sa famille ont été enlevés le 7 octobre.

"On a d'abord frappé à ma porte et lorsque j'ai ouvert, ils se tenaient là, juste devant moi, avec leurs bandeaux verts autour de la tête. Ils faisaient vraiment très peur, mais je ne peux pas expliquer pourquoi moi, je n'ai pas eu peur", raconte-t-elle.

"Je sais supporter la douleur d'habitude, la cacher, mais cette fois, la douleur est trop forte, trop intense"

"Je leur ai fait face et tout d'un coup, on les a appelés et j'en ai profité pour me sauver. Plus tard dans la nuit, quand nos soldats sont venus nous libérer, j'ai vu des bébés morts jetés sur les pelouses du kibboutz, des corps d'enfants de tous les côtés. Il y avait des morts partout. Dieu merci, j'ai déjà 88 ans. Il ne me reste que peu de temps à vivre car je n'oublierai jamais ces images de toute ma vie. Je sais supporter la douleur d'habitude, la cacher, mais cette fois, la douleur est trop forte, trop intense. Je n'arrive pas à l’intérioriser. Je me réveille la nuit, je revois les images. C'est monstrueux", a-t-elle ajouté.

Ruth est arrivée avec ses parents quelques années avant la déclaration de l'indépendance du pays. Elle sait ce que c'est d'être poursuivie et persécutée et d'avoir besoin de se sentir en sécurité dans un pays juif. "J'adore ce pays. Il a donné aux millions de Juifs éparpillés dans le monde un sentiment de sécurité et un refuge. Mais ce qui est arrivé cette fois est innommable, indescriptible. Où était le gouvernement ? Je suis née en 1935, lors de la Shoah, j'avais l'âge de mon petit-fils qui est resté caché dans l'abri avec moi le 7 octobre".