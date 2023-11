Le Hamas a commencé à construire son QG sous l’hôpital al-Shifa dès 2007

Le QG du Hamas sous l’hôpital al-Shifa peut accueillir des centaines de personnes à la fois

L’organisation terroriste du Hamas a commencé la construction de son quartier général sous l’hôpital al-Shifa de la ville de Gaza, dès sa prise de pouvoir dans la bande en 2007, a révélé lundi le New York Times. Le quotidien américain appuie ses dires sur les témoignages de huit responsables de l’armée israélienne et des services de renseignement, actuels et passés. Les terroristes ont commencé par creuser le sous-sol de l’hôpital pour établir des niveaux supplémentaires avant de les relier au réseau de tunnels déjà en place, indique le rapport.

Ismail Zanoun/AFP L'hôpital Al-Shifa de la ville de Gaza, lieu de combats entre Israël et les terroristes du Hamas

Le complexe du Hamas sous l’hôpital al-Shifa est constitué de plusieurs étages et comprend des salles de réunion, des logements et des entrepôts, selon les révélations au journal d’un haut responsable du service israélien de sécurité intérieure du Shin Bet. Les locaux souterrains du Hamas peuvent accueillir des centaines de personnes à la fois selon le New York Times.

Les responsables israéliens interrogés par le média ont également révélé que le groupe terroriste détourne l'électricité de l'hôpital pour alimenter le quartier général, qui dispose par ailleurs de plusieurs accès, aussi bien depuis l’intérieur de l’hôpital que de l’extérieur.

IDF Spokesperson Soldats israéliens dans la bande de Gaza

Jusqu’à présent, les forces israéliennes se sont abstenues de toute opération visant al-Shifa ainsi que les autres hôpitaux pour éviter de toucher des civils, ont indiqué les responsables israéliens au journal. Ils ont précisé que l’État hébreu ne répètera cette fois pas la même erreur et que le QG du Hamas sera détruit.