Une synagogue de Melbourne évacuée "par précaution" pendant l'office de Shabbat

Plusieurs faits de violences ont été recensés en Australie depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas

Une synagogue de Melbourne, en Australie, a été évacuée sur ordre de la police pendant Shabbat, alors que des manifestants propalestiniens défilaient à proximité. Les services du vendredi soir étaient à moitié terminés à la synagogue Central Shul de Caulfield, un quartier à forte population juive, lorsque la police et l'équipe de sécurité de la synagogue ont demandé à tout le monde de partir, ont révélé le président de la synagogue et le rabbin dans une lettre publiée dimanche. Environ 150 personnes étaient présentes à ce moment-là, ont-ils affirmé.

"Une synagogue est un havre de paix, un lieu de refuge, calme et paisible, rempli de prières, de chants et d'inspiration. Le Shabbat, par définition, est un jour de repos, de réflexion et de sérénité", ont-ils écrit. "Malheureusement, ce vendredi soir, pour notre communauté, ce sentiment de refuge, de calme et de sérénité a été brisé. La liberté de pratiquer notre religion sans peur ni intimidation a été mise en péril."

Quelques heures plus tard, des violences ont éclaté entre des manifestants pro-palestiniens et un groupe pro-israélien dans le parc adjacent de Princes Park, où un rassemblement prévu avait été déplacé en partie en raison de sa proximité avec un restaurant de burgers qui avait brûlé plus tôt dans la journée.

Environ 400 personnes étaient impliquées dans la rixe, 200 de chaque côté, selon la police locale, qui a utilisé du gaz poivré pour disperser la bagarre. Ces violences surviennent dans le contexte d'une série d'incidents liés à la guerre Israël-Hamas en Australie. Juste après l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, les participants à une manifestation propalestinienne à Sydney ont scandé "Gaz the Jews" (Gazer les juifs), tandis que la semaine dernière, un homme juif à Sydney a déclaré avoir été hospitalisé après avoir été attaqué pour avoir retiré une affiche propalestinienne. Et samedi, une femme a été filmée criant "F— the Jews" après une manifestation propalestinienne dans la banlieue de Coogee à Sydney.

Dimanche, des rassemblements séparés pour libérer les 239 personnes détenues en otage par le Hamas et pour appeler à un cessez-le-feu ont attiré des milliers de personnes à Sydney. Désormais, la police dit qu'elle prévoit d'augmenter les patrouilles à Caulfield, où vivent environ 40 % des Juifs de la ville de 5 millions d'habitants.