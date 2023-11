Des milliers de femmes se rassemblent à Tel Aviv pour soutenir les otages israéliens à Gaza

Les manifestantes ont vivement critiqué le silence des groupes internationaux féministe concernant les atrocités du 7 octobre

Des milliers de femmes se sont rassemblées dimanche soir à Tel-Aviv, élevant leurs voix contre la détention de 239 otages à Gaza. L'événement, baptisé "Parlez pour votre sœur", a été orchestré par plusieurs organisations féminines israéliennes, dans le but de focaliser l'attention internationale sur cette crise. Le rassemblement a eu lieu sur la place des otages devant le Musée d'art de Tel Aviv, ainsi nommée par les soutiens des détenus. La figure emblématique de l'événement, Cochav Elkayam-Levy, professeur de droit et experte en droits de l'homme, a vivement critiqué le silence des groupes internationaux féministes et des organisations de défense des droits de l'homme perpétrées par le Hamas.

Avshalom Sassoni/Flash90 Des femmes participent à un rassemblement appelant à la libération des Israéliens kidnappés par les terroristes du Hamas à Gaza, sur la "Place des Otages" à Tel Aviv, le 12 novembre 2023

Mme Elkayam-Levy a souligné que ces crimes représentaient non seulement une attaque contre les Juifs et les Israéliens, mais aussi un affront à l'humanité. Elle a appelé à une prise de parole plus ferme des organisations internationales pour condamner ces actes.

Linor Abargil, ancienne lauréate de Miss Monde et porte-parole contre les violences sexuelles, a renforcé cet appel, interrogeant l'absence des voix féminines influentes dans ce combat. Elle a souligné la nécessité pour les femmes au pouvoir de s'engager activement pour la libération des otages. Parmi les otages, figurent plus de 100 femmes, dont 22 mineures et 18 âgées de plus de 65 ans.

Avshalom Sassoni/Flash90 Des femmes participent à un rassemblement appelant à la libération des Israéliens kidnappés par les terroristes du Hamas à Gaza, sur la "Place des Otages" à Tel Aviv, le 12 novembre 2023

Leah Yanai, dont la sœur a été enlevée lors du festival de musique Nova à Re'im, a imploré un élargissement de la mobilisation pour cette cause. Elle a évoqué l'urgence de ramener les otages chez eux, soulignant le poids insupportable que chaque jour ajoute à l'attente de leurs familles.

Les manifestants ont également fait part de leur frustration face à l'absence de communication entre la Croix-Rouge et les otages, demandant au moins l'assurance que les détenus aient accès à des services médicaux et que leurs familles reçoivent des nouvelles.