Israël interdit la diffusion de la chaîne libanaise Al-Mayadeen

La chaîne, proche du Hezbollah, est "associée à l'ennemi" et "porte atteinte à la sécurité de l'État"

Le ministre de la Communication Shlomo Karhi a signé lundi un décret autorisant la de la diffusion de la chaîne libanaise Al-Mayadeen en Israël, la fermeture de ses studios en Cisjordanie et de son site internet, invoquant des préoccupations de sécurité nationale. Le ministère a précisé toutefois qu'aucune action similaire ne serait entreprise pour le moment contre la chaîne qatarie Al-Jazeera.

Cette initiative intervient après l’approbation des réglementations d'urgence par le cabinet qui permettent au ministre de la Communication d'ordonner par décret la fermeture de bureaux, la confiscation d'équipements de diffusion et le blocage de l'utilisation d'infrastructures de communication par des entités de diffusion nuisant à la sécurité de l'État. Selon le ministre Karhi : "Des chaînes comme celles-ci, associées à l'ennemi et portant atteinte à la sécurité de l'État, doivent être interdites. Les émissions et les reportages de la chaîne Al-Mayadeen servent les organisations terroristes, et il est temps de régler nos comptes avec eux".

Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a renforcé cette position en déclarant : "l'État d'Israël ne permettra pas la propagande dangereuse des émissions d'Al-Mayadeen, qui tentent, en pleine guerre, de nuire aux intérêts sécuritaires d'Israël et de servir les objectifs de l'ennemi. Les mesures contre Al-Mayadeen, qui est devenu de facto le porte-parole du Hezbollah, sont nécessaires face à ceux qui se font passer pour des journalistes alors que leur seul but est de nuire à la sécurité de l'État d'Israël et à ses citoyens. En collaboration avec tous les organismes de sécurité, j'ai recommandé d'agir contre la chaîne et de prendre des mesures pénales et économiques contre ses membres".

Le cabinet n'a en revanche pas approuvé une démarche similaire contre Al-Jazeera. Selon certains analystes, la fermeture d’Al Jazeera dans le pays pourrait conduire à une crise entre Israël et le Qatar, qui joue un rôle de médiateur central dans les négociations concernant la libération des otages détenus par le Hamas.