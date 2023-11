Israël : un soldat israélien arbore le drapeau gay en plein Gaza

Atzmoni sait qu'il se bat non seulement pour l'indépendance et la sécurité d'Israël, mais aussi pour les droits de la communauté gay

Avant même l'incursion terrestre à Gaza il y a deux semaines, le soldat israélien Yoav Atzmoni, 31 ans, avait juré qu'un drapeau gay serait hissé le moment venu dans la bande de Gaza.

Sur la photo qui a largement circulé hier soir sur les réseaux sociaux et qui a reçu un immense succès, on peut voir Yoav arborer fièrement le drapeau gay sur lequel figure la mention "au nom de l'amour" en anglais, hébreu et arabe.

Atzmuni a décidé de hisser le drapeau de la fierté sur le char en signe de protestation contre la politique meurtrière et cruelle du Hamas contre les personnes LGBT.

Atzmoni est soldat de réserve depuis le 7 octobre pour protéger le peuple juif et le peuple d'Israël. Atzmoni sait également qu'il se bat non seulement pour l'indépendance et la sécurité d'Israël, mais aussi pour les droits de la communauté gay israélienne.

Avec le drapeau de la fierté qu'il a brandi hier soir au fin fond de la bande de Gaza, Atzmoni voulait représenter la solidarité internationale.

"Ils brandissent peut-être des drapeaux de la fierté lors de manifestations pro-palestiniennes dans le monde et appellent à la libération de la Palestine, mais c’est Atzmoni, un soldat israélien, qui est devenu la première personne à brandir le drapeau de la fierté à Gaza", peut-on lire sur les réseaux sociaux.