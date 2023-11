Chants antisémites dans le métro à Paris : huit adolescents en garde à vue

"Nique les juifs et les grands-mères, on est des nazis et on est fiers", ont scandé ces jeunes dans le métro le 31 octobre

Huit adolescents ont été interpellés lundi dans le cadre d'une enquête sur des chants ou propos antisémites filmés dans le métro parisien le 31 octobre, ont indiqué les parquets de Paris et de Bobigny, confirmant une information du Parisien.

Le 31 octobre, des chants ou propos antisémites avaient été filmés sur la ligne 3 du métro et signalés au parquet par la préfecture de police, la RATP et la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra).

Aucun des mineurs âgés de 13 à 17 ans, dont deux sont connus des services de police, n'est domicilié à Paris. Sept d'entre eux dépendent du parquet de Bobigny, compétent pour la Seine-Saint-Denis, et un du parquet de Nanterre, qui supervise les Hauts-de-Seine, a précisé à l'AFP le parquet de Bobigny.

Les gardes à vue sont en cours. Aucune décision judiciaire n'a donc encore été prise", a déclaré le parquet de Bobigny. Les adolescents sont interrogés par la brigade des réseaux ferrés, selon le parquet de Paris.

Sur les différentes vidéos de l'incident mises en ligne sur les réseaux sociaux, on peut entendre une personne, au moins, entonner un chant antisémite. "Nique les juifs et nique ta mère, vive la Palestine ouais ouais. Nique les juifs et les grands-mères, on est des nazis et on est fiers".

L'enquête, confiée au Service régional des transports, vise l'apologie du terrorisme, l'injure publique à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, et la provocation publique à la haine, la violence ou la discrimination raciale.

Près de 1 250 actes antisémites ont été recensés dans le pays selon les autorités depuis le début de la guerre déclenchée par les massacres du Hamas en Israël, le 7 octobre. Dimanche, plus de 182 000 personnes ont défilé en France, dont 105 000 à Paris, lors des marches contre l'antisémitisme, selon les autorités.