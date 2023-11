Israël : "Les commandants, juifs et bédouins, se tiennent côte à côte"

"Nous restaurerons la sécurité de l’État d’Israël et le Hamas sera éliminé"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a visité lundi le Bataillon Bédouin de Reconnaissance du Désert 585 qui est sous le commandement de la brigade sud.

"Je suis ici dans l'unité bédouine, avec le commandant Nader et de courageux guerriers. Les commandants, juifs et bédouins, se tiennent côte à côte. Ils se sont battus courageusement et se battent désormais de la même manière. Protéger notre pays d'une manière merveilleuse avec une coopération incroyable. Je vous salue et vous fais confiance. Vous êtes l'avenir de nous tous. Notre partenariat est notre avenir à tous contre ces sauvages. Vous êtes tous animés par le même objectif : gagner. Nous allons vers la victoire totale. Je vois votre détermination. Malgré toute la douleur, la très grande douleur, je vois le sang-froid et l’engagement nécessaires pour accomplir la tâche", a déclaré Netanyahou.

"Nous avons aussi des échanges de tirs dans le nord, vous le savez. Dans ces échanges de tirs au nord, certains pensent qu'ils peuvent étendre les attaques contre nos forces et contre les civils - c'est jouer avec le feu. Qu’ils ne nous mettent pas à l’épreuve parce que nous n’avons montré qu’une partie minime de notre capacité.

Nous rétablirons la sécurité au nord et au sud. Nous restaurerons la sécurité de l’État d’Israël, mais avant tout en gagnant dans le sud, le Hamas sera éliminé", a-t-il conclu.