Une religieuse catholique de 63 ans refuse de quitter son église à Gaza

Une religieuse catholique de 63 ans qui a refusé de quitter son église à Gaza et qui restera probablement la dernière ressortissante philippine symbolise la spiritualité et la solidarité philippines, a déclaré lundi le ministère philippin des Affaires étrangères. Elle est membre de la congrégation religieuse des Missionnaires de la Charité et serait jusqu'à présent en sécurité.

Les autorités ont jusqu’à présent évacué 111 Philippins vers l’Égypte via Rafah. La plupart des Philippins de Gaza sont des résidents permanents, dont les deux tiers sont des Philippins palestiniens qui sont nés ou ont grandi dans la région.

Certains Philippins restés à Gaza ne veulent pas partir parce qu’ils se sentent attachés à leur terre, tandis que d’autres ont choisi de rester parce que leurs conjoints palestiniens ne pourraient pas les rejoindre.