"En direct de Pallywood" : la vidéo d'un faux blessé dans un hôpital de Gaza fait le buzz

Ces mises en scène sont un élément clé de la propagande palestinienne lors de chaque conflit avec Israël depuis une vingtaine d'années

Le concept de "Pallywood", désignant la mise en scène filmée de crimes et de blessures prétendument infligées par Israël à des Palestiniens, dans le but de rallier le soutien international, n'est pas nouveau. Contraction des mots "Palestinien" et "Hollywood", il est même un élément clé de la propagande palestinienne lors de chaque conflit avec Israël depuis une vingtaine d'années.

Si la contre-offensive lancée par l'armée israélienne à Gaza en réponse au pogrom perpétré par le Hamas fait de nombreuses victimes collatérales bien réelles parmi les civils palestiniens, il n'empêche que parmi le flux d'images de morts et de blessés qui circulent, se trouvent également des "fake" provenant de mises en scène et destinées à tourner sur les réseaux sociaux.

https://twitter.com/i/web/status/1723794158379249787 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Dimanche, une vidéo de l'un de ces acteurs démasqué, postée sur Twitter par le journaliste britannique Amjad Tahaa, a fait le tour des réseaux sociaux. On y voit une mère palestinienne se précipiter auprès de son fils dans un hôpital gazaoui, où il a été transporté après avoir été prétendument blessé à la tête. Alors qu'il porte un bandage ensanglanté autour du front, il se redresse sur son lit en voyant sa mère, tandis que les hommes autour du lit rassurent cette dernière. "Ne t'inquiète pas, il n'a rien", disent-ils à la mère éplorée, tout en enlevant le morceau de tissu sous lequel le soi-disant blessé apparaît absolument indemne.

https://twitter.com/i/web/status/1723737808718725617 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"C'est une performance d'acteur qui mériterait un Oscar. Le Hamas laisse ces acteurs jouer les morts ou les blessés pour rejeter la faute sur Israël", ironise le journaliste Amjad Tahaa qui a posté la vidéo. "Et l'Oscar du meilleur acteur est décerné à...", renchérit l'activiste arabe israélien Yoseph Haddad, qui a lui aussi relayé la vidéo.