Les hôpitaux de Gaza transformés en bases du Hamas : toutes les preuves exposées par Tsahal

Des indices montrent que des otages ont sans doute été détenus dans les sous-sols de l'hôpital pédiatrique Al-Rantisi à Gaza

Des indices montrent que des otages ont sans doute été détenus dans les sous-sols de l'hôpital pédiatrique Al-Rantisi à Gaza, aménagés en centre de commandement du Hamas. L'information a été transmise par le porte-parole de l'armée israélienne, lors de son point presse lundi soir.

Daniel Hagari a montré une vidéo et des photos prises par une équipe de journalistes ayant accompagné des soldats de Tsahal dans cette base secrète du Hamas, ce lundi, preuves irréfutables que l'organisation terroriste "utilise les hôpitaux dans le cadre de ses combats", a souligné le porte-parole.

Tsahal Un "puits" menant à un centre de commandement du Hamas sous l'hôpital Al-Rantisi à Gaza

"L'infanterie et les forces blindées poursuivent leurs raids militaires au cœur de Shati. Nos forces sont arrivées à l'hôpital de Rantisi, et au cours de l'opération, nous avons découvert l'infrastructure terroriste de l'hôpital, dans laquelle le Hamas cache des armes", a indiqué Daniel Hagari. "Un abri antimissiles pour les enfants a été transformé en dépôt d'armes par le Hamas, qui rassemble notamment des fusils d'assaut mais aussi des grandes et des explosifs, mettant en danger la vie des patients. L'armée a également trouvé un dépôt de carburant."

Tsahal Un biberon retrouvé dans le sous-sol d'un hôpital de Gaza, le 13 novembre 2023

L'armée a également trouvé une chaise avec des cordes ainsi qu' un biberon et des couches, laissant penser que des personnes kidnappées par le Hamas le 7 octobre auraient passé un certain laps de temps sur le site. Une moto qui pourrait avoir servi à kidnapper des otages a également été retrouvée.

Tsahal Des liens retrouvés près d'une chaise par Tsahal dans un centre de commandement du Hamas, sous un hôpital de Gaza, le 13 novembre 2023

Le porte-parole a également fait savoir que Tsahal avait aidé l'hôpital à évacuer les patients "vers un endroit sûr", a-t-il ajouté. "Notre guerre est dirigée contre le Hamas et non contre les résidents de Gaza."

Tsahal Un paquet de couches retrouvé dans un centre de commandement souterrain du Hamas, sous un hôpital de Gaza, le 13 novembre 2023

"Quand j'étais là-bas, dans les sous-sols de l'hôpital, j'ai pensé aux personnes enlevées, aux personnes âgées et aux enfants. Le Hamas les utilise comme boucliers humains. Ce sont des crimes de guerre et le monde doit le savoir. Nous ne devons jamais oublier ces crimes. Nous libérerons les personnes enlevées de Gaza et nous libérerons Gaza du Hamas, pour le bien des citoyens d'Israël ainsi que des résidents de Gaza", a conclu le porte-parole.