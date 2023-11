Roei Marom, 21 ans, et Raz Abulafia, 27 ans, deux nouveaux soldats tombés à Gaza

Leur mort porte à 365 le nombre de soldats israéliens tués depuis le début de la guerre

L’armée israélienne a annoncé mardi matin la mort de deux nouveaux soldats, tombés dans les combats à Gaza : le sergent-chef Roei Marom, soldat du 906e bataillon âgé de 21 ans, originaire de Raanana, et le sergent-chef réserviste Raz Abulafia, soldat du bataillon 6863, âgé de 27 ans, originaire de Rishon dans le centre d'Israël. Tous deux sont tombés au combat lundi dans le nord de la bande de Gaza. Leur mort porte à 365 le nombre de soldats israéliens tués depuis le début de la guerre.

Tsahal Les soldats israéliens dans Gaza

Un soldat réserviste du 5828e bataillon et un soldat du 605e bataillon ont de plus été grièvement blessés lors des combats dans le nord de la bande de Gaza lundi. À noter que deux autre soldats israéliens ont été grièvement et modérément blessés par un missile antichar tiré depuis le Liban sur un poste militaire de Tsahal à Netua, dans le nord d’Israël.

IDF Spokesperson Soldat israélien dans la bande de Gaza

Lundi matin l’armée israélienne avait révélé les noms de deux soldats tués lors des combats dans la bande de Gaza. Le major Isachar Natan, 28 ans, originaire de ville de Kiryat Malachi, et le sergent-chef Itay Shoham, 21 ans, originaire de la ville de Rosh Ha’ayin. Les deux hommes étaient membres de la Brigade Commando.