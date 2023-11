Le corps de Vivian Silver, 74 ans, du kibboutz Beeri, identifié

Vivian Silver était l'une des dirigeantes d'un mouvement pour la paix qui œuvrait pour un rapprochement entre Juifs et Arabes

Le corps de Vivian Silver, une habitante du kibboutz Beeri âgée d 74 ans a été identifié lundi soir. Initialement considérée comme une possible otage du Hamas, il a finalement été établi qu’elle a été tuée à son domicile par les terroristes du Hamas le 7 octobre. Vivian Silver possédait la citoyenneté canadienne et était l'une des dirigeantes du mouvement "Nachim ossot shalom (Les femmes font la paix) ", qui œuvrait pour un rapprochement entre Juifs et Arabes.

Omer Fichman/Flash90 Traces des massacres commis par le Hamas dans une maison du kibboutz Be'eri

"Je ressens une grande tristesse et un profond chagrin", a confié son amie Anat Sargosti. "Vivian Silver a été assassinée dans sa maison de Beeri, ce n'est qu'aujourd'hui qu'ils ont identifié son corps", a-t-elle poursuivi. "Elle était une femme pleine de compassion et d'humanité et d’un engagement sans fin, profond et continu en faveur d’un rapprochement entre Juifs et Arabes et pour la paix, oui la paix".

La semaine dernière, le corps de la soldate Roni Eshel, 19 ans portée disparue depuis l'attaque du Hamas contre sa base de Nahal Oz le 7 octobre a été identifié. Elle était elle aussi considérée jusque-là comme faisant possiblement partie des otages kidnappée par le Hamas et détenus dans la bande de Gaza.