Le Hamas proposerait de libérer 70 femmes et enfants en échange d’une trêve de cinq jours

Israël et le Hamas seraient sur le point de conclure un accord d'échange de prisonniers, qui concernerait plusieurs dizaines de femmes et enfants détenus par le Hamas à Gaza contre plusieurs centaines de Palestiniens et une trêve de cinq jours, a rapporté lundi le Washington Post, citant un haut responsable israélien sous couvert d’anonymat.

AP Des terroristes du Hamas transportent à moto un otage du kibboutz de Kfar Aza vers la bande de Gaza, le 7 octobre 2023

La branche armée du groupe terroriste palestinien Hamas a déclaré lundi aux médiateurs qataris que le groupe était prêt à libérer jusqu'à 70 femmes et enfants retenus en otage dans la bande de Gaza en échange d'une trêve de cinq jours avec Israël.

"La semaine dernière, les frères qataris se sont efforcés d’obtenir la libération des femmes et des enfants de l’ennemi, en échange de la libération de 200 enfants palestiniens et de 75 femmes détenus par l'ennemi", a déclaré le porte-parole des Brigades al-Qassam, la branche armée du Hamas, Abu Obaida, dans un message audio publié sur le canal Telegram du groupe terroriste.

Said Khatib/AFP/Getty Images Des terroristes palestiniens se dirigent vers la barrière frontalière avec Israël depuis Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, le 7 octobre 2023

"La trêve devrait inclure un cessez-le-feu complet et autoriser l'aide et les secours humanitaires partout dans la bande de Gaza", a-t-il déclaré. Il a également accusé Israël de "tergiverser" et de chercher à éviter de "payer le prix" d’un tel accord.