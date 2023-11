Le député LFI David Guiraud assistera à la projection du film de Tsahal sur les atrocités du Hamas

"Le ton employé dans ma conférence était trop léger et a pu heurter. Il n'avait pas pour but de relativiser ce massacre. Je viens corriger cela"

Le film de 43 minutes préparé par Tsahal qui documente les atrocités commises par le Hamas le 7 octobre en Israël, sera projeté ce mardi devant des députés à l'Assemblée nationale française. Un camion de pompiers sera posté devant l'édifice, pour le cas où l'un deux ferait un malaise à la vue des images.

Comme il l'a annoncé lundi, le député LFI David Guiraud assistera à la projection. Celui qui est au centre d'une vive polémique, accusé de relativiser les horreurs commises par le Hamas après avoir affirmé la semaine dernière qu'Israël avait commis par le passé des atrocités comparables, semble vouloir se racheter. Sur X, il a ainsi déclaré qu'il serait présent à l'Assemblée "pour partager un moment de peine, de deuil et d'effroi avec des compatriote meurtris par ces crimes de guerre.

https://twitter.com/i/web/status/1724092976484245748 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Je m'y rends aussi parce que le ton employé dans ma conférence était trop léger et qu'il a pu heurter. Je l'entends. Il n'avait pas pour but de relativiser ce massacre. Je viens corriger cela", a également écrit le député, qui avait affirmé lors de sa conférence en Tunisie la semaine dernière : "Le bébé dans le four, ça a été fait, en effet, par Israël, la maman éventrée ça a été fait, c'est vrai, par Israël". Puis après une hésitation: "Je crois que c'était à Sabra et Chatila."

Parmi ceux qui ont déjà vu le film projeté ces dernières semaines à des diplomates et des journalistes en Israël et dans d'autres pays du monde, Elisabeth Levy, directrice de la rédaction de Causeur, qui a partagé son sentiment sur i24NEWS.

"Je n'ai pas vu ces images par masochisme ou pour me convaincre que ces massacres étaient bien réels, ce dont je ne doutais pas. Je l'ai fait pour tenter, peut-être, de comprendre un peu mieux. Dans le fond, j'espérais sans doute apprendre quelque chose sur ce que l'homme peut faire à l'homme", a-t-elle expliqué.

"On en sort évidemment sidérés. Les images sont terribles, surtout celles de ces cadavres profanés. Mais ce qui frappe le plus, ce sont à la fois les survivants, comme ces deux deux jeunes garçons dont le père vient d'être tué par une grenade, mais aussi les images des terroristes eux-mêmes. Leur joie dans cette orgie antijuive, leurs sourires, leurs "Allahu Akbar" incessants, sont des choses très difficiles à supporter. Curieusement, ces visages souriants sont peut-être l'aspect le plus atroce de ce film", a-t-elle ajouté.