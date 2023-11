Tsahal offre des incubateurs à l'hôpital Shifa pour sauver des bébés, mais l'offre est refusée

La crise à l'hôpital Shifa s'est intensifiée récemment, exacerbée par la pénurie de carburant et d'électricité

L'armée israélienne a annoncé mardi avoir proposé à la direction de l'hôpital Shifa de Gaza des incubateurs provenant d'un hôpital israélien, dans le but de sauver des bébés hospitalisés. D'après un enregistrement téléphonique diffusé par l'armée, le directeur de l'hôpital a initialement accueilli favorablement cette offre et a même demandé des respirateurs supplémentaires pour les enfants. Cependant, l'armée israélienne a indiqué que la proposition avait finalement été rejetée par les autorités palestiniennes. En Israël, il a été souligné que cette aide humanitaire était offerte dans le cadre de la politique qui consiste à combattre le Hamas, et non la population civile de Gaza.

L'enregistrement d'une conversation diffusée par Tsahal entre un officier supérieur de la Direction de coordination et de liaison à Gaza et le directeur de l'hôpital Shifa, révèle la proposition d'aide israélienne. L'officier déclare : "Nous sommes prêts à vous aider à évacuer les enfants et les patients, et à fournir un incubateur que nous placerons à l'entrée de l'hôpital. Est-ce utile pour vous ?" Le directeur répond affirmativement. À la question de l'officier sur la nécessité de 37 incubateurs, le directeur confirme de nouveau. "D'accord, je vais voir ce que je peux faire", répond l'officier, avant de demander si d'autres équipements sont nécessaires. Le directeur mentionne alors le besoin de quatre ventilateurs pour les enfants hospitalisés. Or cette offre n'a finalement pas été acceptée.

Israel Defense Forces Spokeperson's Unit Infographie montrant l'utilisation de l'hôpital Shifa par le Hamas

L'hôpital Shifa, le plus grand de la bande de Gaza, est devenu un refuge pour des milliers de personnes fuyant les bombardements de Tsahal ces dernières semaines. Tsahal a intensifié sa présence autour de l'hôpital dans le cadre de préparations pour une opération visant des hauts responsables du Hamas qui, d'après les renseignements israéliens, s'y cacheraient. L'armée israélienne affirme que le quartier général principal du Hamas se trouve sous l'hôpital, et accuse l'organisation de mener des attaques depuis cet emplacement ainsi que d'autres hôpitaux de Gaza, ce qui constituerait un crime de guerre.

La crise à l'hôpital Shifa s'est intensifiée récemment, exacerbée par la pénurie de carburant et d'électricité. Les responsables de l'hôpital signalent que son fonctionnement est gravement compromis. D'après le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, environ une centaine de corps se sont accumulés à l'intérieur de l'établissement, créant une crise sanitaire majeure en raison de l'impossibilité de les enterrer rapidement. Ashraf Al-Kidra, porte-parole du ministère, a déclaré aujourd'hui que ces corps seraient enterrés dans une fosse commune à l'intérieur du complexe hospitalier, malgré l'absence de protection adéquate. Les Palestiniens rapportent que parmi les défunts, au moins 32 étaient des patients hospitalisés, y compris trois bébés, dont les décès sont attribués au manque d'électricité."

Le ministère de la Santé de Gaza a affirmé qu'il n'avait aucune objection à la proposition israélienne d'évacuer les bébés en danger, mais a ajouté qu'aucun mécanisme n'avait été mis en place à cet effet. Il a également déclaré qu'il n'était pas opposé à ce que les bébés soient emmenés dans des hôpitaux en Israël, en Égypte ou en Cisjordanie.