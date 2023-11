Israël affirme que la Croix-Rouge n'a pas rencontré les otages du Hamas

"Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a rencontré les otages. Nous n'avons aucune preuve de vie", a affirmé Eli Cohen

La Croix-Rouge n'a pas rencontré les personnes prises en otage lors de l'attaque du Hamas en Israël, a affirmé mardi le ministre des Affaires étrangères israélien, Eli Cohen, après une rencontre avec la présidente du Comité international de la Croix-Rouge à Genève. "Je suis avec le ministre de la Santé et les familles, nous avons eu une réunion avec la présidente du CICR. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a rencontré les otages. Nous n'avons aucune preuve de vie", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. "Nous avons fait entrer de la nourriture, de l'eau et des médicaments à Gaza. Mais jusqu'à aujourd'hui, aucun de nos otages n'a rencontré la Croix-Rouge", a-t-il ajouté.

Croix Rouge Eli Cohen, ministre israélien des Affaires étrangères, et les familles des otages du Hamas à la Croix-Rouge à Genève, le 14 novembre.

L'armée israélienne estime que quelque 240 personnes ont été prises en otage dans la bande de Gaza au cours de l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre sur le territoire israélien. Celle-ci a fait environ 1.200 morts en Israël, principalement des civils, selon un bilan des autorités israéliennes. Présents à la conférence de presse à Genève, des proches de certains otages ont montré des vidéos et photos de ces derniers.

Le CICR a souligné mardi qu'il n'avait de cesse de plaider la cause des otages détenus à Gaza, notamment à travers des contacts directs avec le Hamas et avec d'autres personnes ayant de l'influence sur les parties en présence. L'organisation a indiqué qu'elle continuait à demander des informations sur les otages et sur leur état de santé. Elle s'efforce aussi de clarifier le sort de personnes disparues.

M. Cohen a affirmé mardi que la Croix-Rouge devrait être "plus forte et plus claire dans ses déclarations et exercer une pression plus forte". "Nous poursuivrons cette guerre jusqu'à ce que nous ayons éliminé le Hamas et récupéré tous nos otages", a également déclaré le ministre israélien, assurant qu'Israël n'arrêtera pas les hostilités tant que ces deux objectifs ne seront pas atteints.