"Le massacre du 7 octobre n'a rien à voir avec l'islam" (secouriste musulman chez Zaka)

Jamal Baraki est intervenu avec son équipe dans les kibboutz où de nombreux israéliens ont été massacrés par les terroristes du Hamas

Jamal Baraki, un Arabe israélien musulman, bénévole au sein de l'organisation Zaka depuis 13 ans, est intervenu avec son équipe dans les kibboutz où de nombreux israéliens ont été massacrés par les terroristes du Hamas, le 7 octobre. Interrogé par la télévision israélienne, il a raconté la vision d'horreur des scènes de massacre lors de son intervention, et l'état d'esprit qui est le sien depuis. "Il est écrit dans le Coran que l'on ne doit tuer ni les enfants, ni les femmes, ni les personnes âgées. Ce qui a été commis ne vient pas de la foi. Cela vient de la haine, de la cruauté. Je suis certain que nous sommes de nombreux Arabes musulmans à penser comme moi", affirme-t-il en préambule.

Puis il raconte son intervention dans les kibboutz Beeri et Kfar Aza. "Sur la route, je n'avais pas encore réalisé. Je n'arrivais pas à comprendre ce qu'il se passait. C'est une fois arrivés que nous avons découvert l'horreur. Il y avait des gens morts le long de la route, des voitures avec des cadavres. D'autres voitures incendiées, des impacts de balles partout", se souvient-il. "Je ne savais pas par où commencer. Que devais-je faire et comment ? Nous étions incapables de parler. Même entre nous, avec les autres bénévoles, nous avons travaillé en silence. Ce que nous voyions était incroyable, incompréhensible. Je me suis dis que ce n'était pas possible, que c'était un cauchemar", relate Jamal Baraki.

"Je suis rentré dans une première maison. Sur le frigo, il y avait la photo d'une famille de cinq personnes. Ils étaient là tous, morts, leurs corps entassés les uns sur les autres. Là, j'ai pris conscience de ce qui s'était produit et je me suis demandé qui avait été tué en premier, et comment les autres avaient pu assister à cela", poursuit le secouriste, traumatisé.

Yossi Aloni/Flash90 Le personnel de la Zaka enlève les corps des civils décédés près de la frontière entre Israël et Gaza, dans le sud d'Israël.

"Il fallait mettre sa sensibilité de côté pour pouvoir continuer à travailler. On s'effondrait par moment, on pleurait et on se disait 'Allez, je dois me relever et continuer'. On ne pouvait pas se permettre de craquer", insiste-t-il.

"On a terminé la journée et on est rentrés chez nous. Dans l'ambulance, pas un mot, personne ne parlait. On ne pouvait pas, rien. J'ai regardé mon ami dans les yeux, et je comprenais ce qu'il vivait. Et lui comprenait aussi ce que je ressentais. Puis on est retourné à la vie normale. Et là, je me suis dit : "Ici, c'est le paradis. Et l'enfer est à 40 minutes".

"J'ai apporté ma contribution à ce pays et je suis Israélien. Rien ne justifie ce massacre, quelles que soient les circonstances. C'est la chose la plus importante que je puisse dire au monde entier. Nous allons gagner, nous resterons unis, nous continuerons à avoir un État d'Israël puissant, abritant des musulmans, des druzes, des juifs, des chrétiens. Nous sommes un seul et même peuple. Nous ne serons jamais divisés et avec l'aide de Dieu, j'espère vraiment que nous connaîtrons des jours meilleurs."