Le kibboutz Beeri fait ses adieux à Liel, 12 ans, et à sa tante Ayala

La confirmation officielle du décès de la jeune fille est intervenue 38 jours après l'attaque du Hamas

Une cérémonie d'adieu aura lieu mercredi au cimetière du kibboutz Revivim pour Ayala Hatzroni et sa nièce Liel Hatzroni, 12 ans, du kibboutz Be'eri, après la confirmation officielle du décès de la jeune fille, 38 jours après l'attaque du Hamas. Liel Hatzroni, qui était élève de l'école Nofi Habsor d'Eshkol, devient ainsi le neuvième enfant de cet établissement a avoir perdu la vie dans ce massacre, qui a également coûté la vie à deux membres du personnel.

https://twitter.com/i/web/status/1724462436659483043 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

La tragédie a frappé doublement la famille Hatzroni : Yanai, le frère jumeau de Liel, ainsi que leurs grands-parents, leur tante Ayala et leur père, ont été tués dans la même attaque. Les grands-parents avaient pris en charge l'éducation de Yanai et Liel après que leur mère, Shira Hatzroni, a subi un accident vasculaire cérébral à leur naissance. Ils étaient aidés dans leur tâche par la tante, Ayala, et l'ensemble de la communauté de Beeri.

Les détails tragiques de l'événement révèlent que les terroristes ont fait irruption dans leur domicile, kidnappant plusieurs membres de la famille. Ceux-ci ont été emmenés chez Passi Cohen, une habitante de Beeri, où ils ont été assassinés, ainsi que d'autres résidents du kibboutz qui s'étaient rassemblés chez Cohen. La maison a ensuite été incendiée.

La famille Hatzroni a décidé de procéder à une cérémonie d'adieu et d'enterrer ses effets personnels. Omri Shafroni, un proche de la famille, a affirmé à Ynet : "C'est un cauchemar permanent et je ne suis pas sûr que nous nous en réveillerons", a-t-il ajouté.