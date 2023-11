Tsahal intercepte un missile tiré par les Houthis sur Eilat grâce au système "Arrow"

Le groupe rebelle a menacé de s'en prendre aux navires israéliens en mer Rouge

L'armée israélienne a intercepté mardi soir un nouveau missile tiré par les rebelles houthis au Yémen au-dessus de la mer Rouge, qui semblait viser la ville d'Eilat dans le sud de l'Etat hébreu. Selon Tsahal, l'interception a été effectuée grâce au système de défense antimissile à longue portée "Arrow".

Plus tard dans la soirée, le porte-parole des Houthis au Yémen a revendiqué la responsabilité du tir sur Eilat, indiquant qu'"une salve de missiles balistiques a été lancée vers divers objectifs en Israël, un jour après que des drones ont été lancés contre ces mêmes cibles". "Nos actions contre Israël ne cesseront pas tant que l'agression israélienne à Gaza ne cessera pas", a-t-il ajouté.

https://twitter.com/i/web/status/1724520161305415820 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Un peu plus tôt, le chef du groupe rebelle, Abdel Malek al-Houthi, a prononcé un discours sur Al-Massira, la chaîne de télévision des Houthis, affirmant : "Nos yeux sont ouverts pour surveiller et rechercher en permanence tout navire israélien. "L'ennemi (Israël) a recours au camouflage dans ses déplacements en mer Rouge, en particulier dans le détroit de Bab al-Mandeb. Il n'a pas osé hisser des drapeaux israéliens sur ses navires (...) et éteint les dispositifs d'identification", a-t-il ajouté.

"Nous allons rechercher et vérifier les navires qui lui appartiennent, et nous n'hésiterons pas à les prendre pour cible", a menacé le chef des rebelles soutenus par l'Iran. Le détroit de Bab El-Mandeb, passage étroit entre le Yémen et Djibouti, est situé sur une voie vitale pour le commerce mondial, notamment pour le trafic pétrolier.

IDF Spokesperson Tsahal a renforcé sa présence en mer Rouge, après une nouvelle attaque menée par les Houthis sur Israël

Les Houthis, qui contrôlent la capitale yéménite Sanaa, font "partie de l'axe de la résistance" contre Israël, qui compte des groupes terroristes soutenus par l'Iran, comme le Hamas palestinien ou le Hezbollah libanais.

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, déclenchée le 7 octobre par l’attaque du groupe palestinien, les rebelles ont revendiqué plusieurs attaques de drones et de missiles à longue portée contre Israël. Les Houthis possèdent des missiles balistiques, des missiles de croisière et des drones pouvant théoriquement traverser les 1.600 kilomètres séparant le sud de la péninsule arabique d'Israël, selon des analystes. Mais leur arsenal représente "très peu de risque" pour Israël, selon les mêmes sources.

AP Photo/Hani Mohammed Des combattants houthis

L'un des théâtres d'escalade pourrait être la mer Rouge, où les Houthis ont la possibilité de déployer des mines marines, de saisir des navires armés, d'utiliser des missiles antinavires ou de perturber le flux des exportations de pétrole brut, selon des experts.