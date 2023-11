Omri Yosef David, 27 ans, et Yedidya Asher Lev, 26 ans, deux nouveaux soldats tombés à Gaza

Leur mort porte à 368 le nombre de soldats israéliens tués depuis le 7 octobre

L'armée israélienne a annoncé mercredi matin la mort de deux nouveaux soldats tombés à Gaza : le capitaine de réserve Omri Yosef David, 27 ans de Karmiel, commandant adjoint d’unité du bataillon 9217 de la 12e brigade, et le capitaine Yedidiya Asher Lev, 26 ans de Tal Menashe, commandant adjoint d’unité du bataillon Shaked de la brigade Givati. Les deux officiers ont été tués mardi lors des combats dans le nord de la bande de Gaza.

Yedidiya Asher Lev laisse derrière lui ses parents Noam et Orna, un frère et six sœurs, dont il était l’aîné. Il devait être libéré de son service militaire il y a quelques mois mais avait prolongé à la demande de ses commandants.

IDF Spokesperson Soldats israéliens dans la bande de Gaza

Quatre autres soldats ont été grièvement blessés lors des combats de mardi dans le nord de la bande de Gaza : un officier et un soldat de la brigade Nahal, un soldat de la brigade Givati et un commandant de l'école d'ingénierie militaire. Les décès de Yedidiya Asher Lev et d’Omri Yosef David portent à 368 le nombre de soldats tués depuis le 7 octobre.

Mardi, Tsahal a annoncé la mort du sergent-chef de réserve Raz Abulafia, tué le lendemain de son 27e anniversaire, et celle du sergent-chef Roei Marom, tués lundi lors des combats dans le nord de la bande de Gaza. Tsahal a également annoncé la mort de la caporale Noa Marciano, âgée de 19 ans, kidnappée par le Hamas à Gaza.