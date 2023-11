Vidéo du 7 octobre : un soldat présent au Festival Nova réexpédie les grenades des terroristes hors de l'abri

Au moins sept personnes qui s'étaient réfugiées dans l'abri ont survécu grâce à Aner Elyakim

Aner Elyakim, soldat de Tsahal présent au festival Nova dans le désert ce 7 octobre au matin, a sauvé la vie de sept personnes en renvoyant systématiquement vers les terroristes les grenades jetées dans l'abri pour tuer. Il est décédé plus tard des suites de ses blessures. Ci-dessous la vidéo autorisée à la publication, dans laquelle on voit les terroristes jeter une à une les grenades dans l'abri, puis la grenade ressortir et exploser à l'extérieur.