Israël en guerre: le sperme de 39 défunts a été congelé, 32 militaires et 7 civils

L'ancien député Zvika Hauser a mis en garde contre des erreurs dans l'utilisation de la loi

Depuis le début de la guerre en Israël le 7 octobre, le sperme de 39 défunts, 32 militaires et 7 civils, a été congelé. Au total, 42 demandes ont été reçues, dont trois n'ont pas pu faire l'objet d'une extraction de sperme en raison du délai et de la validité de la mesure après le décès.

Gershon Savitsky, dont le fils Yonatan est tombé le 10 juillet, a blâmé la discussion au comité de santé : "Nous avons reçu l'avis de l'armée deux jours après sa mort et pendant plusieurs heures encore, nous avons discuté avec l'armée pour savoir s'il était possible de récolter du sperme. Nous avons reçu l'approbation après de nombreuses heures. Plus de trois jours se sont écoulés et l'opération n'a pas réussi."

L'ancien député Zvika Hauser a mis en garde contre des erreurs dans l'utilisation de la loi, car le système a jusqu'à présent "traîné les pieds". "Seuls environ 10 % des victimes ont exprimé leur désir d'extraction de sperme, et à mon avis, les 90 % restants n'étaient tout simplement pas au courant de cette possibilité, et Tsahal se dérobe, évite et fuit sa responsabilité dans cette affaire."