"Israël est un État terroriste, il finira par disparaître", déclare le président turc Recep Tayyip Erdogan

"Un génocide a lieu à Gaza et la Turquie prendra des mesures sur la scène internationale pour y mettre fin"

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a lancé mercredi une nouvelle diatribe anti-israélienne devant le Parlement turc à Ankara. "Israël est un État terroriste", a-t-il dit. "Vous reconnaissez le Hamas comme une organisation terroriste, mais le Hamas est un parti politique qui a remporté les élections et qui a ensuite été dépossédé de ses droits par les États-Unis et Israël", a-t-il poursuivi. "Pour une raison quelconque, certains ne le comprennent pas".

"Même la guerre a ses lois, et la première est de ne pas nuire aux femmes, aux enfants, aux personnes âgées et aux malades", a continué le chef de l’État turc. "Ils tuent des bébés, coupent les réserves de nourriture, ils parlent même de bombe nucléaire", a-t-il dit en référence aux propos du ministre israélien du Patrimoine Amichai Eliyahu qui avait suggéré de larguer une bombe atomique sur Gaza. Le ministre a depuis été suspendu de ses fonctions. "J'appelle Netanyahou : avez-vous une bombe nucléaire ou non ? Peu importe combien vous en avez, elles finiront par disparaître", a assuré Erdogan.

Le président turc a ensuite déclaré : "Un génocide a lieu à Gaza et la Turquie prendra des mesures sur la scène internationale pour y mettre fin". "La Turquie demande à Netanyahu de déclarer si Israël possède ou non des armes nucléaires. Dans tous les cas, il est perdu et est arrivé à la fin de son voyage".

Des appels au boycott des produits importés de Turquie ont récemment été lancés en Israël, après les nombreux propos virulents d’Erdogan envers l’État hébreu et de soutien au Hamas. "Le Hamas n'est pas une organisation terroriste, il mène une lutte pour ses terres", avait notamment précédemment déclaré Erdogan. Il n’a pour le moment pas été donné suite à ses appels au boycott.