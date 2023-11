Israël-Hamas: Deux députées arabes israéliennes sanctionnées pour leurs propos "honteux"

L'une d'elle a publié sur X que "Tsahal attaque l'hôpital de Gaza avec des bombes au phosphore"

La commission d’éthique de la Knesset en Israël a imposé des sanctions à deux députés arabes suite à leurs déclarations en temps de guerre défavorables à Israël.

La députée Iman Khatib-Yasin a été exclue de la Knesset et des réunions plénières pendant un mois et privée de son salaire pendant deux semaines pour avoir déclaré "Ils n'ont pas massacré de bébés, du moins d'après ce qu'il y a dans le film, et ils n'ont pas violé de femmes", en parlant des terroristes du Hamas lors de l'attaque du 7 octobre. Bien qu'elle se soit ensuite excusée, la commission a estimé que dans sa déclaration "exprimait un déni du massacre qui a gravement porté atteinte à la confiance du public dans la Knesset".

La députée Aida Touma-Suleiman a, elle, été suspendue pendant deux mois des réunions des commissions de la Knesset et s'est vu refuser tout salaire pendant deux semaines. Elle a publié sur X que "Tsahal attaque l'hôpital de Gaza avec des bombes au phosphore et que les personnes déplacées subissent des tirs dans les couloirs humanitaires. Et ils insistent encore sur le fait que : l'armée 'la plus morale au monde' ne fait pas de mal aux innocents et n'attaque pas les hôpitaux !".

Les membres du comité de la Knesset ont également écrit dans leur décision qu'ils expriment leur dégoût face à ces déclarations honteuses et qu'ils sont peinés par l'humiliation et les graves atteintes à la dignité des personnes assassinées, de leurs proches et de toutes les personnes touchées par cet horrible massacre.

Les membres de la commission ont mentionné que la députée Suleiman n'avait pas jugé bon de retirer ses accusations ou de s'en excuser. Elle a par ailleurs souligné la situation difficile dans laquelle se trouvent actuellement les membres arabes de la Knesset.