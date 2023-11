La BBC s'excuse pour ses propos erronés sur l'opération de Tsahal à Gaza

C'est la 2e fois que la chaîne présente ses excuses en direct

La BBC britannique continue de faire des reportages contre Israël et Tsahal de manière scandaleuse et partiale. Mercredi, la chaîne a publié un faux reportage sur la mise à jour du porte-parole de Tsahal, tout en déformant les faits et en présentant l'armée israélienne comme une armée qui nuit intentionnellement à des innocents dans le cadre de l'opération à l'hôpital Al-Shifa. Quelques heures plus tard, la BBC a été contrainte de présenter des excuses en direct.

Le porte-parole de Tsahal a déclaré ce matin que ses forces étaient entrées dans la zone du plus grand hôpital de la bande de Gaza, accompagnées de personnel médical et de soldats arabophones pour garantir que le matériel médical et la nourriture pour bébés soient livrés à ceux qui en ont besoin en raison de la présence du Hamas. Le reportage de la BBC a cependant affirmé que : "Les forces de Tsahal s'en prennent au personnel médical et aux arabophones."

https://twitter.com/i/web/status/1724736142086709362 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Il s'agit des deuxièmes excuses de la BBC pour une volte-face depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas qui a débuté le 7 octobre.

Les Forces israéliennes ont indiqué mercredi mener une opération "précise et ciblée" à l'intérieur de l'hôpital al-Shifa de Gaza ville, le principal établissement hospitalier de la bande de Gaza. Les soldats israéliens ont découvert des armes et des infrastructures du Hamas dans l’enceinte de l’hôpital, indiquant la présence du groupe terroriste dans le complexe de soins. "Ce n'est pas une bataille dans l'hôpital, ni un assaut dans l'hôpital, dans un endroit très spécifique de l'hôpital où étaient recherchés la présence de kidnappés otages. La direction a été mise au courant, et l'armée arrive très lentement sur la base de renseignements que nous possédons", explique Olivier Rafowitcz, porte-parole francophone de Tsahal.