"Il n'y a pas d'abri pour les terroristes du Hamas à Gaza, nous les atteindrons partout" (Benjamin Netanyahou)

"Nous éliminerons le Hamas et ramènerons nos otages – ce sont deux missions sacrées"

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a déclaré mercredi aux combattants de la brigade de Zikim qu'il "n'y a aucun endroit à Gaza que nous n'atteindrons pas. Il n'y a pas de cachette, ni d'abri pour les assassins du Hamas. Nous les trouverons partout."

Le Premier ministre a visité aujourd'hui la base d'entraînement de la brigade de sauvetage et d'entraînement située à Zikim. Il a eu un aperçu de la bataille héroïque qui s'est déroulée dans plusieurs arènes en même temps, à la base de Zikim, samedi 7 octobre alors que des terroristes du Hamas avaient infiltré le territoire.

"Je suis ici à la base de Zikim avec les instructeurs et les recrues qui ont mené ici une bataille héroïque contre les terroristes venus les assassiner - et ils ont fait un travail fantastique. Dieu vous bénisse. Malheureusement certains de leurs amis sont tombés ici, mais ils ont fait le travail et ont réalisé une grande mission - en se mobilisant, en appelant au combat, en attaquant les terroristes. C'était grandiose", a déclaré le Premier ministre.

"Cela reflète notre esprit, celui de nos combattants – non seulement dans la bataille mais aussi dans l’assaut terrestre actuellement à l’intérieur de Gaza. Vous souvenez-vous quand on nous a dit que nous n’entrerions pas par effraction dans Gaza ? Nous y sommes arrivés. On nous a dit que nous n'atteindrions pas la périphérie de la ville de Gaza – nous sommes arrivés. On nous a dit que nous n'allions pas entrer à Shifa - nous sommes entrés. Et dans cet esprit, je dis quelque chose de simple : il n’y a aucun endroit à Gaza que nous n’atteindrons pas. Nous éliminerons le Hamas et ramènerons nos otages – ce sont deux missions sacrées", a-t-il poursuivi.

Il a également affirmé avoir discuté mardi soir avec le président Biden des poursuites de l'opération à Gaza.