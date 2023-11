Gaza : Sara Netanyahou confirme qu'une otage a accouché en captivité, dans une lettre à Jill Biden

Dans sa lettre, Sara Netanyahou a demandé à Mme Biden d'agir immédiatement pour la libération des otages détenus à Gaza

L'épouse du Premier ministre israélien, Sara Netanyahou, a envoyé mercredi une lettre à l'épouse du président américain, Jill Biden, dans laquelle elle confirme que l'une des otages a accouché en captivité du Hamas. La femme a été kidnappée par le Hamas alors que sa grossesse était très avancée", a-t-elle écrit.

"Elle a donné naissance à son bébé en captivité. Vous ne pouvez qu'imaginer, comme moi, ce que vit une femme qui accouche lorsqu'elle est détenue par ces meurtriers", a-t-elle poursuivi. " Le Hamas tient dans ses bras un bébé qui n'a que quelques jours ! Un autre otage n'a que dix mois. Un bébé. Il est devenu otage avant même d'avoir appris à marcher ou à parler."

"Je vous écris non seulement en tant qu'épouse de Benjamin mais avant tout en tant que mère. Depuis plus d'un mois maintenant, 32 enfants ont été enlevés à Gaza, brutalement arrachés à leurs parents et à leur foyer. Ces enfants doivent souffrir de traumatisme grave, non seulement à cause de leur enlèvement, mais aussi après avoir été témoin du meurtre brutal de leurs parents et de leurs frères en cette horrible journée d'octobre."

"Nous devons exiger que la Croix-Rouge rende visite aux personnes enlevées. Elle ne l'a pas encore fait. Ce cauchemar qui a commencé il y a plus d'un mois doit prendre fin. Ces enfants et ces adultes ont besoin de notre aide", a écrit Sara Netanyahou.

En même temps, Mme. Netanyahou a envoyé des lettres supplémentaires à l’épouse du président français Brigitte Macron, à l’épouse du Premier ministre britannique Eksha Moretti et aux épouses d’autres dirigeants.

Dans ses lettres, Mme. Netanyahou leur demande de se mobiliser en faveur de la libération des personnes enlevées, notamment en faisant pression sur la Croix-Rouge.

