Gaza : résolution du Conseil de sécurité appelant à des "pauses humanitaires", pas de veto américain

"Il n’y a pas de place pour des trêves humanitaires prolongées tant que 239 personnes enlevées sont entre les mains des terroristes du Hamas", a réagi Israël

Sortant du silence pour la première fois en plus d'un mois de guerre entre Israël et le Hamas, le Conseil de sécurité de l'ONU jusqu'ici divisé a appelé mercredi à des "pauses humanitaires" de quelques jours dans la bande de Gaza.

La résolution rédigée par Malte, adoptée par 12 voix pour et 3 abstentions (Etats-Unis, Royaume-Uni, Russie), "appelle à des pauses et couloirs humanitaires étendus et urgents pendant un nombre de jours suffisants" pour permettre d'apporter une aide humanitaire aux civils de Gaza.

Cette formulation soulève la question du nombre de jours qui serait considéré comme "suffisant". Une précédente version du texte vue par l'AFP réclamait une pause initiale de cinq jours consécutifs dans les 24 heures suivant l'adoption de la résolution.

"Il faut que ce soit suffisamment long pour nous permettre de mobiliser les ressources - une fois que nous aurons suffisamment de carburant - pour apporter à la population ce dont elle a besoin", a commenté mercredi Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU, refusant d'entrer dans plus de détails.

Les résolutions du Conseil de sécurité sont contraignantes, ce qui n'empêche pas certains pays de les ignorer. La résolution, qui insiste à presque tous les paragraphes sur la situation des enfants, "exige que toutes les parties respectent leurs obligations en vertu du droit international, surtout concernant la protection des civils, en particulier des enfants".

Elle "appelle" également à la "libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages détenus par le Hamas et d'autres groupes, en particulier les enfants", sans condamner l'attaque sanglante du mouvement palestinien contre Israël le 7 octobre, qui a fait environ 1 200 morts.

Un amendement présenté par la Russie, qui demandait comme l'Assemblée générale une "trêve humanitaire immédiate, durable et soutenue, menant à la cessation des hostilités", a été rejeté.

Après l'adoption de la résolution, le chef de la diplomatie israélienne a réagi sur X : "Israël appelle le Conseil de sécurité et la communauté internationale à insister sur la libération rapide de toutes les personnes enlevées par les Israéliens, comme le stipule la résolution. Israël attend du Conseil de sécurité qu’il condamne sans équivoque le Hamas et aborde la nécessité de créer une réalité sécuritaire différente à Gaza. Il n’y a pas de place pour des trêves humanitaires prolongées tant que 239 personnes enlevées sont entre les mains des terroristes du Hamas."

"La résolution du Conseil est déconnectée de la réalité et n’a aucun sens. Quelle que soit la décision du Conseil, Israël continuera d’agir conformément au droit international, tandis que les terroristes du Hamas ne liront même pas la résolution, et encore moins la respecteront. Il est regrettable que le Conseil continue d’ignorer, sans condamner, ni même mentionner le massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre et qui a conduit à la guerre à Gaza. C'est vraiment honteux !", a déclaré pour sa part, l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Gilad Erdan.

La stratégie du Hamas consiste à détériorer délibérément la situation humanitaire dans la bande de Gaza et à augmenter le nombre de victimes palestiniennes, afin de motiver l'ONU et le Conseil de sécurité à arrêter Israël. Ça n'arrivera pas. Israël continuera d’agir jusqu’à ce que le Hamas soit détruit et que les otages soient rendus", a-t-il ajouté.

Le Conseil de sécurité avait tenté en vain de réagir d'une seule voix, après l'attaque du Hamas et le pilonnage de Gaza en représailles par Israël. "Je sais que nous sommes tous déçus de l'inaction du Conseil ces 40 derniers jours", a commenté mercredi avant le vote l'ambassadeur chinois Zhang Jun.

Exposant au grand jour ses divisions de longue date sur le dossier israélo-palestinien, le Conseil avait rejeté coup sur coup en octobre quatre projets de résolution, rejets marqués notamment par des vétos russe et chinois d'un côté, américain de l'autre, sur des textes concurrents.