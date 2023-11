"Je n'arriverai plus jamais à m'endormir seul" : paroles d'enfants rescapés du 7 octobre

"Le corps de son meilleur copain vient d’être identifié"

Ils ont entre 5 et 12 ans et ont été confrontés au pire. La peur extrême, la vue de gens assassinés dans les conditions les plus atroces, la mort de leurs proches, le déracinement... Survivants des massacres du 7 octobre dans le kibboutz martyr de Beeri, ces enfants habitent désormais dans un hôtel où ils sont hébergés avec leur famille. Plus d’un mois après le cauchemar qu’ils ont vécu, ces petits ont accepté de se confier. Des voix rares et bouleversantes.

« Je suis triste. Mon oncle et ma tante ont été enlevés à Gaza et ils me manquent », explique Jonathan Friedlander, 11 ans. Shir Weiss, 6 ans, partage sa peine d’avoir perdu son papi et sa mamie, assassinés par les barbares. « Je suis très triste, mais je porte sur moi quelque chose qu’ils m’ont acheté et je pense à eux », dit-elle en montrant ses boucles d’oreille.

Adar Pinyan, 9 ans, a elle aussi perdu ses deux grands-parents dans les attaques. Les larmes lui viennent en les évoquant. Thomas Barzon McKay, 11 ans, raconte, lui, que le corps de son meilleur copain vient d’être identifié. « Avant j’allais à un ou deux enterrements par an, et là je dois aller à 40 enterrements », dit-il.

Tous ces enfants relatent aussi les longues heures passées dans les abris-antimissiles de leurs maisons ce fameux samedi. « Je suis restée 17 heures dans l’abri, dit une petite. « Ma mère tenait la porte aussi fort que possible avec une chemise qu’elle avait attachée à la poignée », détaille un jeune garçon. « « Quand j’étais dans l’abri avec mes frères et sœurs, j’ai poussé le lit contre la porte. Je me suis dit qu’il fallait que je mette la chose la plus lourde possible pour que les terroristes ne puissent pas entrer », relate Nahar Avital, 9 ans. « Quand on était dans l’abri, il fallait surtout ne faire aucun bruit », dit Niri Guez, 6 ans.

« Quand les soldats sont arrivés, ils ont rassemblé tout le monde en dehors du kibboutz. Sur le chemin, il y avait beaucoup de gens morts tout autour de nous, beaucoup de choses que les enfants ne doivent pas voir », poursuit Nahar.

« Moi ce qui m'a fait peur c'est de voir toutes ces maisons détruites. Quand c'était vraiment trop dur, je me disais que je devais fermer les yeux », dit Niri.

« Des fois, j'essaie de me dire que c'est seulement un cauchemar et que tout va s'arrêter quand je vais me réveiller. Mais ça ne marche pas... Pendant les combats, j'ai pensé à mon papi qui s'est sauvé dans la forêt pendant la Shoah », confie Hili, 8 ans.

« Quand les soldats sont venus nous chercher il y avait plein de boums et j'avais vraiment peur, je tremblais. On n'a pas eu le temps de prendre des chaussures », dit Shir.

« Moi ils m'ont volé mes chaussures... Pourquoi ils m'ont volé mes chaussures, pour quoi faire ?? Elles étaient trop petites pour eux ! », dit Adar qui provoque un rire général. « Et pourquoi ils ont pris mon sweat shirt ? Ils ont pris mon sweat préféré », dit un autre garçon.

Depuis le 7 octobre, ces enfants, traumatisés, ont des larmes constamment dans les yeux, sursautent à chaque bruit et peinent à s’endormir. « Je pense que je n'arriverai plus jamais à m'endormir seul de toute ma vie. Je n'arrive plus à m'endormir sans que quelqu'un soit avec moi », explique Thomas.

« Chaque vendredi soir, c’est la même chose. Je n'arrive pas à dormir seul car je me dis que samedi matin ça va recommencer », dit un autre garçon (les attaques du Hamas ont eu lieu un samedi matin très tôt, ndlr).

« J'ai peur de chaque bruit : une chaise qu'on bouge par exemple. Hier, des pigeons sont passés au-dessus de ma tête et ça m’a fait très peur. Je suis tout le temps sur mes gardes, j'ai peur que quelque chose arrive, même ici à l'hôtel », dit une fillette de 11 ans.

« Je sais qu’a à un moment, on devra rentrer mais moi je ne veux pas. Ce qu'on a vécu ça m'a suffi », dit Thomas.