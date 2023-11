L'armée israélienne bombarde la maison du chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh

L'aviation israélienne a bombardé cette nuit la maison du chef du bureau politique de l'organisation terroriste du Hamas, Ismaïl Haniyeh qui était utilisée comme base terroriste et comme lieu de rencontre pour les hauts fonctionnaires de l'organisation.

Par ailleurs, lors de la prise du camp d'al-Shati, les soldats israéliens ont découvert et détruit un stock d'armes de la force navale du Hamas, comprenant notamment des équipements de plongée, des chargeurs et diverses armes. Dans une autre partie du camp, des terroristes ont été éliminés et diverses armes telles que des ceintures explosives, des barils d'explosifs, des lance-roquettes, des missiles antichar et des documents de renseignement ont été trouvés.