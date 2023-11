Attentat à l’arme à feu à Jérusalem, 4 blessés dont un grièvement, 3 terroristes neutralisés

Les terroristes étaient en route pour perpétrer une attaque d'envergure à Jérusalem, selon la police

Quatre policiers et soldats ont été blessés jeudi matin lors d’un attentat à l’arme à feu au poste de contrôle des tunnels au sud de Jérusalem. Les services de secours du Magen David Adom ont indiqué qu’un jeune homme d’une vingtaine d’années se trouvait dans un état critique et la police a annoncé que trois terroristes ont été neutralisés.

Vers 9h, heure locale, quatre terroristes sont arrivés au point de contrôle des tunnels à bord d’un véhicule, en sont descendus et ont ouvert le feu. Plusieurs Israéliens ont été touchés, dont l’un grièvement. Les autres victimes sont conscientes. Un jeune homme d'une vingtaine d'années qui a perdu conscience est dans un état très grave, une jeune femme d'une vingtaine d'années et un homme d'environ 32 ans sont dans un état modéré et un jeune homme d'environ 20 ans et légèrement blessé. Trois personnes sont en état de choc.

Police israélienne L'arsenal trouvé dans le véhicule des terroristes

Une source des forces de sécurité a indiqué à i24NEWS que les terroristes, dont deux viennent d'Hébron, étaient très bien équipés et qu'ils étaient issus de milices du Hamas en Cisjordanie. "Il s'agit d'un attentat planifié, probablement dirigé par des terroristes de haut rang. Ils envisageaient sûrement de mener une opération plus importante à Jérusalem, mais nous les avons éliminés avant qu'ils ne puissent le faire", a déclaré le chef de la police de la capitale israélienne, Doron Turgeman.

Les terroristes auraient tiré avec un fusil de type M-16 et étaient en possession de plusieurs armes de poing de calibre 9mm. Des haches et des munitions ont été retrouvées dans le véhicule des terroristes suggérant qu’ils préparaient une attaque plus importante. Ils ont tenté d’entrer en territoire israélien depuis la Cisjordanie par le point de contrôle du tunnel en utilisant une fausse plaque d’immatriculation israélienne. Les terroristes n'auraient ouvert le feu que lorsque les forces de sécurité ont voulu contrôler leur véhicule. "Une attaque massive, imitant le massacre dans le sud, a été évitée. Elle a été définitivement vérifiée pour déceler une tentative d'imiter le massacre dans le sud. L'arsenal et les équipements trouvés dans le véhicule du terroriste indiquent une intention de commettre un incident se déroulant à l'intérieur de Jérusalem, impliquant un long séjour sur place, éventuellement dans plusieurs arènes", a confirmé un haut responsable de la police.

Les forces de sécurité passent le secteur au peigne fin et la circulation a été coupée jusqu’à la fin des investigations. Les blessés ont été évacués vers les hôpitaux de la capitale, ont indiqué les services de secours.