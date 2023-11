Israël-Hamas : l'ONU veut une enquête internationale sur les violations du droit humanitaire

"Le droit international n'est pas un pacte suicidaire permettant aux organisations terroristes de bénéficier d'un soutien international constant", a réagi Erdan

Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a fait état jeudi d'"allégations extrêmement graves" de violations du droit international dans la guerre entre Israël et le Hamas, et demandé une enquête internationale.

L'ambassadeur d'Israël à l'ONU a réagi en estimant que le droit international n'était pas un "pacte suicidaire" permettant aux "organisation terroristes" de "bénéficier d'un soutien international constant", et celui de la Palestine a demandé à la communauté internationale de se "réveiller" face à ce qu'il appelle "un massacre" et "un génocide".

"Les allégations extrêmement graves de violations multiples et sérieuses du droit international humanitaire, quels que soient leurs auteurs, exigent une enquête rigoureuse et l'établissement des responsabilités", a déclaré le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk, lors d'un briefing des pays membres sur son récent voyage au Proche-Orient, ajoutant qu'"une enquête internationale est nécessaire". Lors de son déplacement dans la région, le haut responsable onusien s'est rendu au poste-frontière de Rafah, le point de passage entre l'Egypte et Gaza.

Lors de son intervention jeudi, Volker Türk a déclaré que la crise s'étendait bien au-delà de la bande de Gaza et s'est dit profondément préoccupé par "l'intensification de la violence et la grave discrimination contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem-Est".