En France, l'insouciance perdue des juifs de Strasbourg

Le grand rabbin de Strasbourg Harold Weill s'avoue "sidéré par la fulgurance avec laquelle notre société peut montrer son visage le plus laid"

Tags antisémites, insultes, présence policière renforcée: la communauté juive de Strasbourg, l'une des plus importantes de France, a perdu son insouciance depuis l'attaque sanglante du Hamas en Israël et son modèle singulier de dialogue interreligieux s'effrite.

Père de quatre enfants, Raphaël avait choisi en 2014 de s'installer dans cette ville de l'est de la France, capitale de la région d'Alsace, pour son climat "beaucoup plus apaisé". "A Paris, si je sors en kippa, je sais que je vais subir une ou deux agressions verbales", raconte-t-il.

Mais depuis le 7 octobre et l'attaque du Hamas, ce sentiment s'est érodé. La famille évite le centre-ville quand il y a des manifestations propalestiniennes, et leur fille de 10 ans "ne veut plus aller seule à l'école parce qu'elle se sent visée".

THOMAS WIRTH / AFP Archive - Des gendarmes mobiles patrouillent à proximité de la synagogue de Cronenbourg à Strasbourg

Le père de famille a rejoint le groupe des "parents protecteurs" qui veille sur les écoles juives et les synagogues, et a acheté des bombes lacrymogènes, partant du principe "qu'il vaut mieux être trop prudent mais en vie".

Abraham, 31 ans, a lui retrouvé sa voiture vandalisée: "Il y avait deux kippas en évidence". "On reste positif parce que c'est notre façon de penser", assure le jeune homme, qui préfère rester anonyme, mais il regrette un "manque de solidarité" envers les Juifs, là où il aurait espéré "une union nationale".

OLIVIER MORIN / AFP Réplique du "Chandelier de la paix" de Salvador Dali devat une synagogue de Strasbourg

Le grand rabbin de Strasbourg Harold Weill s'avoue "sidéré par la fulgurance avec laquelle notre société peut montrer son visage le plus laid". "Pas une demi-journée ne passe sans qu'on nous signale des tags, de plus en plus agressifs, sur des portes d'appartements, de garages. Il y a des gens qui s'arrêtent en voiture et ouvrent leur vitre pour lancer des insultes, assimilant les Juifs à des terroristes meurtriers", décrit-il à l'AFP.

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, plus de 1 500 actes antisémites ont été recensés en France, qui compte la plus forte communauté juive d'Europe, contre 436 sur l'ensemble de l'année 2022.

Wikipédia Grande synagogue de Strasbourg

"Personne n'y est indifférent. Mais pour des rescapés de la Shoah ou leurs descendants ce n'est pas la même chose de voir des tags +mort aux Juifs+", souligne le grand rabbin.

Le conflit a aussi eu des répercussions sur les relations entre communautés. Le rabbin strasbourgeois Mendel Samama a ainsi claqué la porte d'une association interreligieuse créée il y a dix ans, dénonçant l'absence de réaction des autres membres. "Ce silence, je l'ai très mal vécu", souligne Mendel Samama à l'AFP.

L'Alsace jouit pourtant en France d'un régime concordataire singulier aux termes duquel l'Etat reconnaît et finance certains cultes, favorisant d'ordinaire les échanges interreligieux.

"Au premier conflit tout s'effondre", déplore Maurice Dahan, président du Consistoire.

Abdelaziz Choukri, administrateur de la Grande mosquée de Strasbourg, constate lui aussi que "le dialogue, qui fonctionnait très bien entre les familles religieuses est en panne". "On sent réellement un repli de chaque communauté", témoigne-t-il. Pour lui, "ce ne sont pas les religions qui vont régler le conflit israélo-palestinien, mais notre mission c'est de continuer à oeuvrer pour qu'on puisse vivre ensemble".

Pour le grand rabbin Weill, "on a perdu un peu cette insouciance, ce côté léger qui faisait la particularité de notre ville". "Je ne suis pas de ceux qui vont dire à mes coreligionnaires de se cacher ou de baisser la tête mais je suis inquiet".