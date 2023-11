L'opération de l'armée se poursuit dans l'hôpital. Mercredi, des armes et des équipements terroristes ont été trouvés dans le département d'IRM

Des ordinateurs portables trouvés dans l'hôpital al-Shifa de Gaza par l'armée israélienne contiennent des photos et vidéos de certains otages du Hamas, prises après le 7 octobre. C'est ce qu'a rapporté une équipe de la chaîne britannique BBC, qui a accompagné les forces de Tsahal ayant opéré ces deux derniers jours dans certaines zones de l'hôpital. Une découverte majeure qui pourrait fournir de précieuses indications sur l'emplacement et la situation des personnes enlevées.

"Nous avons découvert beaucoup de contenus qui peuvent faire la lumière sur la situation des personnes enlevées", a déclaré le porte-parole de Tsahal pour les médias étrangers, Jonathan Conricus. Celui-ci a toutefois souligné que ces découvertes, tout comme celles d'armes et d'équipements terroristes dans le département d'IRM de l'hôpital, n'étaient sûrement que "la pointe de l'iceberg". "Le Hamas savait que nous devions arriver. Ce que nous voyons ici est simplement ce qu'il n'a pas eu le temps de prendre et qu'il a laissé derrière lui", a-t-il noté.

L'unité Shaldag et d'autres unités spéciales sous le commandement de la Division 36 continuent ce jeudi à opérer de manière ciblée dans la zone de l'hôpital Shifa. "Nos forces se déplacent d’un bâtiment à l’autre et en inspectent chaque recoin, étage par étage. Tout cela alors qu’il y a encore des centaines de patients et de membres du personnel médical sur place. Il s'agit d'une activité complexe qui se poursuit, menée par une unité spéciale. De nouvelles informations sont constamment découvertes", a déclaré l'armée israélienne.