Présentateur d'Al Jazeera à une mère d'otage : "Tu occupes des terres palestiniennes, c'est le cœur du problème"

La chaîne avait également invité un représentant du Hamas, sans l'accord de la mère de l'otage

Merav Leshem Gonen, mère de Rumi Gonen, 23 ans, retenue en otage par le Hamas après avoir été enlevée au Festival de musique Nova, a été interviewée mercredi soir par la chaîne qatarie Al Jazeera.

L'entretien a cependant tourné court après que la chaîne a également fait intervenir Zahar Jabarin, responsable pour le compte du Hamas du dossier des prisonniers - sans accord préalable de Merav -, et que le présentateur a acculé cette mère, justifiant l'enlèvement de sa fille par "l'occupation" d'Israël.

https://twitter.com/i/web/status/1724892129216884978 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

L'échange s'est envenimé lorsque Merav Leshem Gonen a exprimé sa colère et son incompréhension face aux actes du Hamas. "Qu'est-ce que les personnes âgées ou les bébés enlevés ont à voir le Hamas ?", a-t-elle fustigé, avant d'ajouter : "En tant que mère, je veux que ma fille revienne." En réponse, le présentateur lui a lancé : "Je veux aussi que ta fille revienne. Mais votre gouvernement doit quitter les territoires occupés et lever le siège de Gaza. C'est là le nœud du problème : est-ce que vous vous adressez ces jours-ci à votre gouvernement pour lui demander de quitter les territoires palestiniens, de lever le siège de la bande de Gaza, de mettre fin à son offensive et de faire prévaloir la paix entre vous et les Palestiniens ?"

"Ma fille a été kidnappée depuis plusieurs semaines et elle est blessée, je veux qu'elle revienne", a simplement répondu Merav Leshem Gonen. Mais le présentateur a insisté: "Merav, tu n'as pas répondu à ma question. Tu occupes une partie des terres palestiniennes, c'est le cœur du problème. Allez-vous dire à votre gouvernement de sortir des territoires palestiniens, de mettre fin au siège de Gaza, et de promouvoir la paix ?" A ce moment, la mère de l'otage a signalé qu'elle mettait un terme à l'interview.