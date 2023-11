"L'ennemi ne comprend que la force et nous lui montrons clairement de quel côté elle est"

"Au cours de la dernière journée, nous avons achevé les opérations dans la partie ouest de la ville de Gaza. Nous entamons maintenant la phase suivante de l'offensive terrestre", a déclaré le ministre de la Défense Yoav Gallant, après avoir procédé à une évaluation de la situation des forces sur le terrain avec le chef d'état-major adjoint.

"Les forces travaillent avec précision et détermination. Elles s'appuient sur des renseignements solides et sur une très forte coordination entre les forces terrestres, aériennes et maritimes", a-t-il ajouté.

"Plus nous approfondissons notre opération et augmentons la pression sur le Hamas en détruisant ses quartiers généraux, ses tunnels et en éliminant ses commandants, plus grandes sont les chances de libérer les otages. L'ennemi ne comprend que la force et nous lui montrons clairement de quel côté elle est", a poursuivi Yoav Gallant.

Evoquant les opérations en cours à l'hôpital Al-Shifa de Gaza, le ministre de la Défense a confirmé "des découvertes significatives" "L'opération continue et elle se fait de manière précise, sélective, mais très déterminée", a-t-il dit.

Mercredi, des avions de l'armée de l'air ont largué des tracts sur la ville de Khan Younès au sud pour inciter la population à évacuer la zone, laissant supposer que Tsahal s'apprêtait effectivement à lancer la prochaine phase de ses opérations concentrées jusqu'ici dans le nord.