L'UNRWA : une partie importante de ses employés sont des membres du Hamas

L'agence de secours des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, a fait la une des journaux le mois dernier, mais les liens de ses employés avec l'organisation terroriste Hamas ont en réalité échappé à l'attention du public.

Derrière ses efforts pour apparaître comme un organisme dominant fournissant des services de secours et d’éducation, certains de ses employés sont des terroristes, et certains auraient même été impliqués dans le massacre du 7 octobre ou auraient glorifié les atrocités du Hamas tuant 1200 personnes en ce jour maudit.

Une partie importante des employés de l'agence sont déclarés membres du Hamas, malgré l'annonce de l'agence selon laquelle des dizaines de ses employés à Gaza ont été tués pendant la guerre.

Selon une étude menée par l'institut international de recherche et de politique IMPACT-se, plus de 100 des terroristes du Hamas et du Jihad islamique qui ont mené des attaques terroristes et assassiné des citoyens israéliens sont diplômés du système éducatif de l'agence.

Selon les estimations, plus de 500 000 élèves fréquentent les écoles de la bande de Gaza, et plus de la moitié d'entre eux fréquentent les écoles de l'UNRWA.

Ils étudient le programme de l'Autorité palestinienne qui est saturé de contenu antisémite et encourage à la violence - parallèlement à leur propre contenu incitatif qui glorifie les "martyrs" et diabolise Israël.

L'UNRWA, l'agence des Nations Unies pour l'aide et l'emploi des réfugiés palestiniens au Proche-Orient, a été créée en 1949. Avec la création de l’organisation, il a été décidé d’exclure les réfugiés palestiniens du reste des réfugiés dans le monde, et l’UNRWA a ainsi reçu l’autorité sur le sort des réfugiés palestiniens à Gaza, en Judée et Samarie, en Jordanie, au Liban et en Syrie.