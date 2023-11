Le film de Tsahal documentant les atrocités du Hamas va être projeté à l'ONU

"L'ONU n'a pas encore condamné le Hamas ! Il s'agit d'une faillite morale sans précédent"

L'ambassadeur d'Israël à l'ONU a obtenu de projeter à l'ONU le film de l'armée israélienne documentant les atrocités du Hamas commises le 7 octobre. Tous les ambassadeurs et responsables auprès des Nations unies, ainsi que des responsables de la communauté juive à New York, sont invités à y assister lundi.

Mussab Hassan Yosef, surnommé le "Prince Vert", sera également présent pour partager son histoire personnelle. Celui qui a grandi au cœur du Hamas et dont le père était l'un des dirigeants, donnera un éclairage supplémentaire concernant l'idéologie meurtrière de l'organisation terroriste.

"L'ONU, qui a été créée après la Shoah pour prévenir la répétition de telles atrocités et de génocides, n'a pas encore condamné le Hamas ! Il s'agit d'une faillite morale sans précédent, et j'espère qu'après la projection du film, certains des ambassadeurs et responsables ouvriront les yeux, et se rendront compte du genre de distorsion morale dont ils sont complices", a déclaré Gilad Erdan.

