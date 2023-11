Juifs et Arabes réunis pour un dernier hommage à Vivian Silver, pacifiste tuée par le Hamas

Le député arabe Ahmed Tibi, présent aux funérailles, l'a qualifiée de "femme hors du commun"

Des centaines de proches, juifs et arabes, de la pacifiste israélo-canadienne Vivian Silver ont rendu hommage jeudi à une "femme hors du commun" et "porteuse d'espoir", tuée lors de l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre. Ils se sont réunis au kibboutz Gezer, dans le centre d'Israël, où la militante avait vécu dans les années 1970. Vivian Silver a été assassinée à l'âge de 74 ans dans sa maison du kibboutz de Be'eri. "C'était une femme exceptionnelle", a affirmé Emilie Moatti, ancienne députée travailliste de la Knesset et proche de la défunte.

La mort de Vivian Silver, disparue depuis l'attaque de son kibboutz, a été rendue publique mardi par les autorités israéliennes. Le kibboutz de Be'eri, à moins de cinq kilomètres à l'est de la frontière avec la bande de Gaza, a été ravagé par les commandos du Hamas le 7 octobre. Au moins 85 personnes y ont été tuées, et une trentaine d'autres prises en otage ou portées disparues.

Vivian Silver avait mis en place des programmes d'aide pour les habitants de Gaza et les aidait à se faire soigner en Israël

Elle avait remporté de nombreux prix pour son engagement en faveur de la paix et participé en 2014 à la création d'un mouvement féministe et pacifiste israélien, Women Wage Peace (WWP).

En larmes, son amie Ghadid Hani, une arabe israélienne de la ville d'Acre (nord) qui militait avec elle au sein de WWP, a raconté son dernier échange avec Vivian Silver durant l'attaque du Hamas. "Tu m'as dit que ça allait mais que tu entendais des bruits et puis mes messages n'ont plus reçu de réponses", raconte Ghadid Hani, vêtue de noir et voilée, une écharpe bleue azur autour du cou, un des symboles du mouvement WWP. "Tu disais que l'obscurité ne se repousse que par la lumière, comme j'aimerais que tu sois là pour apporter de la lumière et de l'espoir comme tu le faisais toujours", ajoute-t-elle.

Parmi la foule rassemblée sur la pelouse verdoyante du kibboutz Gezer, des juifs orthodoxes, des Bédouins, des femmes voilées et beaucoup de femmes vêtues de blanc avec l'écharpe bleue des WWP. "Vivian était un symbole de paix, une femme porteuse d'espoir", témoigne la co-fondatrice de WWP, Marie-Lyne Smadja.

"Il faut gagner cette guerre et après, il faudra changer les paradigmes, se remettre en question mais d'abord écraser le Hamas et libérer les otages", dit-elle.

Le mouvement Women Wage Peace ("Les femmes font la paix") dont l'idée a germé pendant la guerre entre Israël et le Hamas de juillet-août 2014 à Gaza, compte des dizaines de milliers d'adhérentes. "Le seul moyen de vivre en sécurité ici est de faire la paix", répétait Vivian Silver, selon son fils Yonatan Zeigen."Nous, les vivants, continuerons à briller, à persévérer et à faire tout pour apporter le lendemain dont tu parlais toujours."

Qualifiant "d'horreurs" les exactions du Hamas le 7 octobre, le député arabe israélien Ahmad Tibi a confié à l'AFP être venu à cet hommage pour la mémoire d'une "femme hors du commun (...) qui pensait aussi au bien-être des gens de Gaza".